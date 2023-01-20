Сергей Елевич – о фаворите матча ЦСКА – «Зенит»: «Отдаю предпочтение армейцам»

Теги ЦСКА Сергей Елевич Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Заслуженный тренер России Сергей Елевич оценил расклад сил перед матчем грандов Единой лиги ВТБ ЦСКА и «Зенита».

«Уверен, что это будет очень хороший матч. Чьи шансы выше? «Зенит» постарается реабилитироваться за поражение от МБА в прошлой игре. Да и отступать ему уже некуда, нельзя проигрывать.

Лично я в этом матче отдаю предпочтение ЦСКА. Во‑первых, армейцы играют дома, во‑вторых, конечно же, у них задача - продлить свою победную серию», – сказал Елевич.

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