Брайан Уиндхорст: «Лейкерс» скорее попытаются усилить заднюю линию за счет обмена Беверли, а не провести крупную сделку»

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Патрик Беверли Брайан Уиндхорст Руи Хатимура Лонни Уокер Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился мнением по поводу дальнейших действий «Лейкерс» на рынке.

Калифорнийский клуб на этой неделе выменял форварда Руи Хатимуру из «Уизардс».

«Думаю, что они сохранят активность и будут рассматривать варианты по защитникам, постараются улучшить заднюю линию, в первую очередь изучая возможности с Патриком Беверли.

«Лейкерс» скорее попытаются усилить заднюю линию за счет обмена Беверли, а не провести крупную сделку. Такой вариант более вероятен. У Патрика истекающий контракт, они постараются найти кого-то с более длительным соглашением. Обмен Хатимуры показывает, что команда не стремится расчищать место в платежке к межсезонью, ведь он станет ограниченно свободным агентом.

Могут быть задействованы и другие люди, возможно, Лонни Уокер», – заявил Уиндхорст.

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17 комментариев

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Телохранитель Джеймса Уорти
Ну там как раз Ванвлит стал клиентом Clutch Sports
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Cubs-V
Ответ Lokomotiv__1992
Возможно только сделать обмен Беверли и Уокер на Богдановичи и пик докинуть... Рассела оставить + один снайпер на дуге и топ шутер, Рассел вполне сможет заигрывать только лучше. Ну или менять Рассела на Ванвлита или Конли + ещё кого --нибудь в добавок , возможно плохой контракт чей то , ну или того же Бизли .
Пик это хорошо. Но кмк , Богданович, на данный момент, стоит больше, чем два ненужных туловищ и пик.
Конли мертвый. На кой он ЛАЛ? Еще один ПГ? Он будет лучше РВ?
ЛАЛ и так сейчас в порядке с Дэвисом.
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Lokomotiv__1992
Возможно только сделать обмен Беверли и Уокер на Богдановичи и пик докинуть... Рассела оставить + один снайпер на дуге и топ шутер, Рассел вполне сможет заигрывать только лучше. Ну или менять Рассела на Ванвлита или Конли + ещё кого --нибудь в добавок , возможно плохой контракт чей то , ну или того же Бизли .
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lokomotiv__1992
Какой бред Уокер и Беверли нормальный костяк команды .. Зачем из менять ? Какие роллевики лучше их будут ? Из доступных. Нанна да понятно можно обменять .. Рассел не вписывается на пачку роллевиков можно даже без пика .Но тут не вижу смысла
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Dmitry Trepov
Ответ Сергей Пузанков
Я не понимаю, что с Уэстбруком. Он же летом просто уйдёт и на его место никого не получится пригласить.
его можно продлить
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Dmitry Trepov
Ответ Lost
Без обмена Вэстбрука нет никаих перспектив на этот и следующий сезон
на кого?
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Cubs-V
Ответ Bek_cp3
не стоит забывать, что пустые места в ростере учитываются минималками, пока никто не подписан, а сохранив право на хатимуру, он будет висеть в платежке еще и с прибавкой к существующей зарплате (если не откажешься от прав на него, а они не откажутся, ведь это сделает его нса, и не получится его продлить как своего), то реально места свободного будет примерно 20 млн, а не 40. это прописано в правилах лиги как раз чтобы никто так не хитрил. так что они будут кого-то подписывать на условно эти 20 с небольшим (одного или нескольких в сумме 20), а потом только продлять хатимуру поверх потолка. но звезду в лал летом ждать бессмысленно, они не смогут себе позволить большой контракт. а минималками добивать когда уж захотят.
Да, блин. Я же написал- в чистом виде.
Что будет на ДАННЫЙ момент. В платежке летом.
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Bek_cp3
Ответ Cubs-V
И будет минус 47 млн. В чистом виде это 91млн на 23/24. Потолок будет около 132-135. Вот пускай Пелинка и думает.
не стоит забывать, что пустые места в ростере учитываются минималками, пока никто не подписан, а сохранив право на хатимуру, он будет висеть в платежке еще и с прибавкой к существующей зарплате (если не откажешься от прав на него, а они не откажутся, ведь это сделает его нса, и не получится его продлить как своего), то реально места свободного будет примерно 20 млн, а не 40. это прописано в правилах лиги как раз чтобы никто так не хитрил. так что они будут кого-то подписывать на условно эти 20 с небольшим (одного или нескольких в сумме 20), а потом только продлять хатимуру поверх потолка. но звезду в лал летом ждать бессмысленно, они не смогут себе позволить большой контракт. а минималками добивать когда уж захотят.
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Cubs-V
Ответ Mr.BadGuy
Пелинка же написал, или чемпионство или ничего. Ждут вариант который сделает ЛАЛ реальными контендерами. Но пока таких не видно. Вашингтон и Чикаго в перестройку не хотят, Индиана похоже тоже. Сейчас пока реальный кандидат на перестройку - Торонто. Если ктото решит уйти в ребилд ЛАЛ поторгуются.
На данный момент- все верно. Но вряд ли Торонто пойдут в танкование.
Это больше нужно, именно Вашикам.
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Rublev
Ответ Сергей Пузанков
Я не понимаю, что с Уэстбруком. Он же летом просто уйдёт и на его место никого не получится пригласить.
За небольшие деньги Уэстбрука вполне могут подписать и оставить. 15 млн в год, на пару лет вполне. И кто-то из кондентеров вполне может и по 20 выписать ему под скамейку. Несмотря на критику последних дней, Уэстбрук сделал сильную скамейку, примерно топ-5-7 лиги.
На данный момент скамейка Лейкерс в этом сезоне:
6 место по очкам, 2 место по ассистам, 4 место по подборам, общий плюс минус +23.

https://www.statmuse.com/nba/ask?q=nba+bench+scoring+teams+leaders+2022-2023.

Для сравнения стартеры Лейкерс почти везде в топ-7 с конца, и общий плюс минус равен -269.

https://www.statmuse.com/nba/ask?q=nba+start+scoring+teams+leaders+2022-2023
+6
-1
+5
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Mr.BadGuy
Ответ Сергей Пузанков
Я не понимаю, что с Уэстбруком. Он же летом просто уйдёт и на его место никого не получится пригласить.
Пелинка же написал, или чемпионство или ничего. Ждут вариант который сделает ЛАЛ реальными контендерами. Но пока таких не видно. Вашингтон и Чикаго в перестройку не хотят, Индиана похоже тоже. Сейчас пока реальный кандидат на перестройку - Торонто. Если ктото решит уйти в ребилд ЛАЛ поторгуются.
0
0
0
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Cubs-V
Ответ Сергей Пузанков
Я не понимаю, что с Уэстбруком. Он же летом просто уйдёт и на его место никого не получится пригласить.
И будет минус 47 млн.
В чистом виде это 91млн на 23/24. Потолок будет около 132-135.
Вот пускай Пелинка и думает.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lost
Без обмена Вэстбрука нет никаих перспектив на этот и следующий сезон
+2
-5
-3
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Стас Соболев
Ответ Сергей Пузанков
Я не понимаю, что с Уэстбруком. Он же летом просто уйдёт и на его место никого не получится пригласить.
Это гениальный ход Пелинки
+4
-1
+3
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Сергей Пузанков
Я не понимаю, что с Уэстбруком. Он же летом просто уйдёт и на его место никого не получится пригласить.
+4
0
+4
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Vagant
Я больше в обмен Лонни поверю.
+4
0
+4
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Bek_cp3
какие ценные активы) лонии уокер и беверли) налетайте, пасаны) тока чур без доп пиков))
+15
-2
+13
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