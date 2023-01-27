Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился мнением по поводу дальнейших действий «Лейкерс» на рынке.

Калифорнийский клуб на этой неделе выменял форварда из «Уизардс».

«Думаю, что они сохранят активность и будут рассматривать варианты по защитникам, постараются улучшить заднюю линию, в первую очередь изучая возможности с .

«Лейкерс» скорее попытаются усилить заднюю линию за счет обмена Беверли, а не провести крупную сделку. Такой вариант более вероятен. У Патрика истекающий контракт, они постараются найти кого-то с более длительным соглашением. Обмен Хатимуры показывает, что команда не стремится расчищать место в платежке к межсезонью, ведь он станет ограниченно свободным агентом.

Могут быть задействованы и другие люди, возможно, », – заявил Уиндхорст.

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»