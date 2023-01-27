Брайан Уиндхорст: «Лейкерс» скорее попытаются усилить заднюю линию за счет обмена Беверли, а не провести крупную сделку»
Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился мнением по поводу дальнейших действий «Лейкерс» на рынке.
Калифорнийский клуб на этой неделе выменял форварда Руи Хатимуру из «Уизардс».
«Думаю, что они сохранят активность и будут рассматривать варианты по защитникам, постараются улучшить заднюю линию, в первую очередь изучая возможности с Патриком Беверли.
«Лейкерс» скорее попытаются усилить заднюю линию за счет обмена Беверли, а не провести крупную сделку. Такой вариант более вероятен. У Патрика истекающий контракт, они постараются найти кого-то с более длительным соглашением. Обмен Хатимуры показывает, что команда не стремится расчищать место в платежке к межсезонью, ведь он станет ограниченно свободным агентом.
Могут быть задействованы и другие люди, возможно, Лонни Уокер», – заявил Уиндхорст.
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Конли мертвый. На кой он ЛАЛ? Еще один ПГ? Он будет лучше РВ?
ЛАЛ и так сейчас в порядке с Дэвисом.
Что будет на ДАННЫЙ момент. В платежке летом.
Это больше нужно, именно Вашикам.
На данный момент скамейка Лейкерс в этом сезоне:
6 место по очкам, 2 место по ассистам, 4 место по подборам, общий плюс минус +23.
https://www.statmuse.com/nba/ask?q=nba+bench+scoring+teams+leaders+2022-2023.
Для сравнения стартеры Лейкерс почти везде в топ-7 с конца, и общий плюс минус равен -269.
https://www.statmuse.com/nba/ask?q=nba+start+scoring+teams+leaders+2022-2023
В чистом виде это 91млн на 23/24. Потолок будет около 132-135.
Вот пускай Пелинка и думает.