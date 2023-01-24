«Лейкерс» хотят сохранить в составе легкого форварда , который имеет истекающий контракт.

Об этом информирует обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Ранее сообщалось, что Ривз рассчитывает на соглашение с зарплатой в 10 и более миллионов долларов за сезон.

В 2021 году «озерники» отпустили Алекса Карузо после выхода защитника на рынок свободных агентов.

« » на этой неделе выменяли форварда , с которым хотят продлить контракт в межсезонье-2023. Отмечается, что необходимость платить своим игрокам уменьшает шансы на подписание или приобретение за счет обмена звездного игрока на максимальном контракте.

24-летний Ривз в этом сезоне НБА набирает 10,8 очка, 3,1 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.

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