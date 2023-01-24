«Лейкерс» намерены сохранить Остина Ривза
«Лейкерс» хотят сохранить в составе легкого форварда Остина Ривза, который имеет истекающий контракт.
Об этом информирует обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер.
Ранее сообщалось, что
Ривз рассчитывает на соглашение с зарплатой в 10 и более миллионов долларов за сезон.
В 2021 году «озерники» отпустили Алекса Карузо после выхода защитника на рынок свободных агентов.
«Лейкерс» на этой неделе выменяли форварда Руи Хатимуру, с которым хотят продлить контракт в межсезонье-2023. Отмечается, что необходимость платить своим игрокам уменьшает шансы на подписание или приобретение за счет обмена звездного игрока на максимальном контракте.
24-летний Ривз в этом сезоне НБА набирает 10,8 очка, 3,1 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.
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по итогу там даже считали, сколько стоил карузо - это беверли и отданные пики. И это просто убожество офиса лалов
сейчас ЛАЛ после банды пенсионеров как по мне просто набирают молодых и смотреть кого дальше оставить можно. потому что сейчас Рас и его 50+ закончатся и можно уже что то будет думать с составом.
Ривз по сравнению с ГОАТузо в защите просто пустое место. Ему красная цена млн 5-6 в год, за что там 10 просить одному небу известно.
А так, я считаю это очень большим просчетом ЛАЛ. Вся это история с ТХТ... Могли быть с лишним первым пиком и Карузо.