«Лейкерс» намерены сохранить Остина Ривза

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Руи Хатимура Остин Ривз Баскетбол

«Лейкерс» хотят сохранить в составе легкого форварда Остина Ривза, который имеет истекающий контракт.

Об этом информирует обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Ранее сообщалось, что Ривз рассчитывает на соглашение с зарплатой в 10 и более миллионов долларов за сезон.

В 2021 году «озерники» отпустили Алекса Карузо после выхода защитника на рынок свободных агентов.

«Лейкерс» на этой неделе выменяли форварда Руи Хатимуру, с которым хотят продлить контракт в межсезонье-2023. Отмечается, что необходимость платить своим игрокам уменьшает шансы на подписание или приобретение за счет обмена звездного игрока на максимальном контракте.

24-летний Ривз в этом сезоне НБА набирает 10,8 очка, 3,1 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.

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23 комментария

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wallenberg
Хороший ролевик, но стоит он не больше 5 в год.
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kisliy33
Ответ Сергей Пузанков
и? сохранили?
и не дали 10. откуда здесь 10 для по сути такого же игрока, только с более худшей защитой - хз.
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kisliy33
Ответ KobeBryant88
Как написали уже,повторюсь-не надо совершать ошибок как с Карузо
все верно, настойчиво предложить 6 в год и точка!
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Dedete
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Денег не было из-за продления тхт))) по итогу там даже считали, сколько стоил карузо - это беверли и отданные пики. И это просто убожество офиса лалов
в данный момент Карузо в Чикаго игрок чуть выше среднего уровня изза слабого процента бросков
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ EvilBot
На Карузо денег не было, так они хотели его сохранить.
Денег не было из-за продления тхт)))
по итогу там даже считали, сколько стоил карузо - это беверли и отданные пики. И это просто убожество офиса лалов
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Ужратый Гусениц
Ответ C4clutch
Трой Браун это просто палка со средней трешкой, а у Ривза есть очень качественный дриблинг, атлетизм, видение поляны неплохое, плюс он отличный защитник (но из-за недостатка массы его продавливают бывает). Хз как вообще сравнивать их в голову пришло.
Отличное видение - это на 2 передачи одна потеря? Браун и на щитах активнее гораздо, и на перехватах
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EvilBot
Ответ Сергей Пузанков
Не в правилах Лейкерс сохранять своих хороших игроков, но может чему научились у Карузо.
На Карузо денег не было, так они хотели его сохранить.
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C4clutch
Ответ Ужратый Гусениц
Ривс прикольный и мемный конечно, но платить ему выше 10, когда тот же Трой Брайнт делает примерно тоже самое, но за1.8
Трой Браун это просто палка со средней трешкой, а у Ривза есть очень качественный дриблинг, атлетизм, видение поляны неплохое, плюс он отличный защитник (но из-за недостатка массы его продавливают бывает). Хз как вообще сравнивать их в голову пришло.
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Иван Андриенко
Ответ rpn.abramov
ну ТХТ тоже пер здорово. и в перспективе атлетизма он конечно нравился даже чуть больше чем карузо. если память не изменит он чуть моложе. и думаю по этому ставку на него поставили. но тхт потом сломался и поплыл. тут так сказать с кем не бывает. сейчас ЛАЛ после банды пенсионеров как по мне просто набирают молодых и смотреть кого дальше оставить можно. потому что сейчас Рас и его 50+ закончатся и можно уже что то будет думать с составом.
Что там можно думать с составом? В ЛАЛ на следующий год только 3 гарантированных контракта на 98,5 лямов - Леброн, Дэвис и прости Господи, Макс Кристи. Ты считаешь, что тот же Томас Брайянт будет счастлив играть снова в ЛАЛ за минималку? А он явно на больше чем 4-5 миллионов в год заслуживает. Хатимура туда же, Ривз ОСА, у Джонса опция игрока на 2,6 лямов. При примерно нынешнем уровне потолка что принципиально изменится для ЛАЛ? Часть своих продлят и дальше будут уже объедками с рынка на минималках опять добивать ростер.
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Vagant
Ответ rpn.abramov
ну ТХТ тоже пер здорово. и в перспективе атлетизма он конечно нравился даже чуть больше чем карузо. если память не изменит он чуть моложе. и думаю по этому ставку на него поставили. но тхт потом сломался и поплыл. тут так сказать с кем не бывает. сейчас ЛАЛ после банды пенсионеров как по мне просто набирают молодых и смотреть кого дальше оставить можно. потому что сейчас Рас и его 50+ закончатся и можно уже что то будет думать с составом.
В каком ПО ТХТ пёр?
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DiffusedLight
Ответ fhneh
Они вообще разных позиций игроки
Господин Ужратый Гусениц скорее всего про Троя Брауна говорит
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rpn.abramov
Ответ Vagant
Я про обоснованность претензий к уровню зарплаты. А так, я считаю это очень большим просчетом ЛАЛ. Вся это история с ТХТ... Могли быть с лишним первым пиком и Карузо.
ну ТХТ тоже пер здорово. и в перспективе атлетизма он конечно нравился даже чуть больше чем карузо. если память не изменит он чуть моложе. и думаю по этому ставку на него поставили. но тхт потом сломался и поплыл. тут так сказать с кем не бывает.

сейчас ЛАЛ после банды пенсионеров как по мне просто набирают молодых и смотреть кого дальше оставить можно. потому что сейчас Рас и его 50+ закончатся и можно уже что то будет думать с составом.
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PredatorMax
Забавные запросы по контракту у Ривза на фоне контракта того самого Карузо.
Ривз по сравнению с ГОАТузо в защите просто пустое место. Ему красная цена млн 5-6 в год, за что там 10 просить одному небу известно.
+7
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Vagant
Ответ Сергей Пузанков
А, ну да, Карузо себя наверное зарекомендовал сильнее. Но он и в лиге к моменту ухода из ЛА провёл уже 4 года, у Ривза только 2-й сезон, ему переплата положена как перспективному
Всегда способность пройти горнило ПО ценилась выше, а перспективных пруд пруди.
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fhneh
Ответ Ужратый Гусениц
Ривс прикольный и мемный конечно, но платить ему выше 10, когда тот же Трой Брайнт делает примерно тоже самое, но за1.8
Они вообще разных позиций игроки
+4
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Сергей Пузанков
Ответ Vagant
Я про обоснованность претензий к уровню зарплаты. А так, я считаю это очень большим просчетом ЛАЛ. Вся это история с ТХТ... Могли быть с лишним первым пиком и Карузо.
А, ну да, Карузо себя наверное зарекомендовал сильнее. Но он и в лиге к моменту ухода из ЛА провёл уже 4 года, у Ривза только 2-й сезон, ему переплата положена как перспективному
0
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-1
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Vagant
Ответ Сергей Пузанков
и? сохранили?
Я про обоснованность претензий к уровню зарплаты.

А так, я считаю это очень большим просчетом ЛАЛ. Вся это история с ТХТ... Могли быть с лишним первым пиком и Карузо.
+1
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Сергей Пузанков
Ответ Vagant
Карузо так-то с гайкой был. В основной ротации в титульном ПО. И в старте финала вышел, когда Грин поплыл.
и? сохранили?
0
-1
-1
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KobeBryant88
Как написали уже,повторюсь-не надо совершать ошибок как с Карузо
+1
0
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VolkXan
ТБ будущ. участнику МВЗ надо переподписывать.
+2
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Vagant
Ответ Сергей Пузанков
Не в правилах Лейкерс сохранять своих хороших игроков, но может чему научились у Карузо.
Карузо так-то с гайкой был. В основной ротации в титульном ПО. И в старте финала вышел, когда Грин поплыл.
+9
0
+9
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Ужратый Гусениц
Ривс прикольный и мемный конечно, но платить ему выше 10, когда тот же Трой Брайнт делает примерно тоже самое, но за1.8
+12
-3
+9
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Сергей Пузанков
Не в правилах Лейкерс сохранять своих хороших игроков, но может чему научились у Карузо.
+22
-1
+21
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