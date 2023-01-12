НБА представила подборку лучших моментов Янниса Адетокумбо в текущем сезоне

Теги Милуоки НБА видео Яннис Адетокумбо Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов звездного форварда «Бакс» Янниса Адетокумбо в текущем сезоне.

В 35 матчах регулярки Яннис набирает 31,0 очка, 11,9 подбора и 5,3 передачи в среднем за игру.

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1 комментарий

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Light Yagami
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Первый же момент с пасом на Аллэна – чистейшая пробежка. Дальше не смотрел.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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