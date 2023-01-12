НБА представила подборку лучших моментов Янниса Адетокумбо в текущем сезоне

НБА представила подборку лучших моментов звездного форварда «Бакс» Янниса Адетокумбо в текущем сезоне.

В 35 матчах регулярки Яннис набирает 31,0 очка, 11,9 подбора и 5,3 передачи в среднем за игру.

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