Пол Джордж исполнил эффектную «мельницу» в матче со «Сперс» и отправил зрителям воздушный поцелуй

Теги Клипперс Сан-Антонио НБА видео болельщики Пол Джордж Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж отметился красивым моментом в матче со «Сперс» (138:100).

Джордж после перехвата исполнил «мельницу» в быстром отрыве и отправил болельщикам воздушный поцелуй.

На счету Пола 35 очков, 4 подбора, 7 передач и 3 перехвата.

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1 комментарий

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Райли Карри
Поп: я что, на матче всех звезд?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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