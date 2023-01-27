Пол Джордж исполнил эффектную «мельницу» в матче со «Сперс» и отправил зрителям воздушный поцелуй
Форвард «Клипперс» Пол Джордж отметился красивым моментом в матче со «Сперс» (138:100).
Джордж после перехвата исполнил «мельницу» в быстром отрыве и отправил болельщикам воздушный поцелуй.
На счету Пола 35 очков, 4 подбора, 7 передач и 3 перехвата.
Чем болеет «Миннесота»? Энтони Эдвардс и системная красная волчанка
В Перми придумали великую развлекуху. Фанаты «Пармы» поют песню из «Титаника» в караоке
1 комментарий