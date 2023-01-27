НБА представила подборку лучших моментов сезона с участием Леброна Джеймса, который станет капитаном на Матче звезд

Стали известны игроки стартовых пятерок всех звезд НБА, который состоится в Солт-Лейк-Сити 19 февраля.

Форвард «Лейкерс» занял первое место в голосовании на Западе и станет капитаном одной из команд.

Джеймс повторил рекорд Карима Абдул-Джаббара по вызовам на Матч всех звезд. Этот матч станет 19-м для игрока « ».

Леброн также обошел Кобе Брайанта по количеству вызовов на Матч звезд подряд – 19.

представила подборку лучших моментов сезона-22/23 с участием 38-летнего форварда.

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