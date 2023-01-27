Леброн Джеймс обошел Кобе Брайанта по количеству вызовов на Матч звезд подряд – 19

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Кобе Брайант НБА Матч всех звезд НБА Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Стали известны игроки стартовых пятерок Матча всех звезд НБА, который состоится в Солт-Лейк-Сити 19 февраля.

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал лучшим в голосовании на Западе и получил очередной вызов на Матч звезд, который станет для него 19-м подряд. Это рекордная серия в истории НБА, 38-летний баскетболист превзошел легенду «озерников» Кобе Брайанта (17 вызовов подряд).

Джеймса вызывали на Матч звезд в каждом сезоне его карьеры в НБА за исключением дебютного чемпионата. Брайант попадал в звездную команду в каждом сезоне карьеры за исключением дебютного года в лиге (96/97) и третьего сезона (98/99), когда розыгрыш был сокращен из-за локаута и Звездный уикенд не проводился.

Джеймс также повторил рекорд знаменитого центрового «Лейкерс» Карима Абдул-Джаббара по вызовам на Матч всех звезд. Этот матч станет 19-м для игрока «озерников», такое в истории покорялось только великому «большому». При этом Джаббар не смог выступить на Матче всех звезд в 1973 году. Таким образом Леброн может стать первым игроком в истории, который примет непосредственное участие во всех 19 встречах.

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9 комментариев

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Сергей Пузанков
Ответ Сергей Пузанков
Интересно как обстоят дела с количеством первых мест в голосовании болельщиков...
Сам спросил, сам ответил. Согласно цифрам с баскетрефа (если я нигде не накосячил) получается, что Леброн в этом году вышел и на чистое первое место по первым местам в голосовании болельщиков. Статистика ведётся с 75 года, за это время больше двух раз лидерами голосования становились:
Джулиус Ирвинг - 4 раза
Майкл Джордан - 9 раз
Винс Картер - 4 раза
Коби - 4 раза
Леброн - 10 раз
Так же Леброн сравнялся с Майклом по первым местам подряд - теперь у обоих по 7 (Джордану тут, понятное дело, помешал его уход из баскета в 93-м году).
Ну и, ясное дело, у Леброна рекорд по самому большому промежутку между 1-м и последним сезоном, в которых за него проголосовало больше всего болельщиков: первый случился в 2007-м, последний (пока) в 23-м.
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kelforever
Ответ quznez
от спорца можем им редактора выслать.
Эо будет наказание или поощрение?
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quznez
Ответ Свежий
После завершения карьеры Джеймса можно отдельно выпустить книгу, где будут описаны все его рекорды.
от спорца можем им редактора выслать.
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Tim Timson
Ответ Bek_cp3
вот это заголовок) если у Кобе 17 раз подряд, а у Лебы 19 раз подряд, то Леба обогнал Кобяша еще в прошлом году, зачем так называть новость?) лучше б назвали, что Леба сравнялся с Каримом по количеству МВЗ)
Ну круче конечно чем товарищ на футбольной ветке, даже Левкин не мог написать. Там Дани Алвеса с Коутиньо в одну тюрьму посадили. Дописав потом в новости что это полный тезка игрока Астон Виллы)
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Сергей Пузанков
Интересно как обстоят дела с количеством первых мест в голосовании болельщиков...
+2
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kisliy33
он в этом году получил сразу 2 или 3 вызова, что с 19 ВДРУГ обогнал Коби с 17? у автора своя математика какая-то?
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Bek_cp3
вот это заголовок) если у Кобе 17 раз подряд, а у Лебы 19 раз подряд, то Леба обогнал Кобяша еще в прошлом году, зачем так называть новость?) лучше б назвали, что Леба сравнялся с Каримом по количеству МВЗ)
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Свежий
После завершения карьеры Джеймса можно отдельно выпустить книгу, где будут описаны все его рекорды.
+2
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A. V.
Just 🐐
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