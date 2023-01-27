Стали известны игроки стартовых пятерок всех звезд НБА, который состоится в Солт-Лейк-Сити 19 февраля.

Звездный форвард «Лейкерс» стал лучшим в голосовании на Западе и получил очередной вызов на Матч звезд, который станет для него 19-м подряд. Это рекордная серия в истории , 38-летний баскетболист превзошел легенду «озерников» (17 вызовов подряд).

Джеймса вызывали на Матч звезд в каждом сезоне его карьеры в НБА за исключением дебютного чемпионата. Брайант попадал в звездную команду в каждом сезоне карьеры за исключением дебютного года в лиге (96/97) и третьего сезона (98/99), когда розыгрыш был сокращен из-за локаута и Звездный уикенд не проводился.

Джеймс также повторил рекорд знаменитого центрового « » Карима Абдул-Джаббара по вызовам на Матч всех звезд. Этот матч станет 19-м для игрока «озерников», такое в истории покорялось только великому «большому». При этом Джаббар не смог выступить на Матче всех звезд в 1973 году. Таким образом Леброн может стать первым игроком в истории, который примет непосредственное участие во всех 19 встречах.

В Перми придумали великую развлекуху. Фанаты «Пармы» поют песню из «Титаника» в караоке

Чем болеет «Миннесота»? Энтони Эдвардс и системная красная волчанка