Леброн, Дюрэнт и Яннис продолжают лидировать в голосовании на Матч всех звезд

Теги Леброн Джеймс НБА Матч всех звезд НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Кайри Ирвинг Энтони Дэвис Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Джейсон Тейтум Донован Митчелл Баскетбол

НБА огласила вторые промежуточные результаты голосования за стартовые пятерки на Матч всех звезд 2023 года.

Лидерами голосования остаются форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (4 825 229 голосов) и форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт (4 509 238). Яннис Адетокумбо («Милуоки») немного отстает от Дюрэнта с 4 467 306 голосами.

Центровой «Денвера» Никола Йокич (3 441 893) и тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис (2 950 563) остаются на 2-м и 3-м местах среди игроков передней линии на Западе. Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум (3 281 124) обошел центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида (3 248 733) и вышел в тройку лидеров на Востоке.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри по-прежнему лидирует среди всех защитников, набрав 3 901 808 голосов. Лука Дончич («Даллас») сохраняет второе место среди защитников Запада с 3 649 647 голосами.

Среди защитников Востока лидируют Кайри Ирвинг («Бруклин») с 3 024 833 голосами и Донован Митчелл («Кливленд») с 2 725 558 голосами.

Матч всех звезд-2023 состоится 19 февраля в Солт-Лейк-Сити.

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32 комментария

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Korban Cobain
Вестбрука брать нельзя - он может забрать МВП хД
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paganism
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Какие полгода вы с луны прилетели 😂 Он через дней 7-10 возвращается
На пару матчей?
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Korban Cobain
Остин Ривз и Энтони Дэвис...Дудка и Трубник...ахаха
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Vals
Фокс хоть в десятку вошёл, а где Сабонис?

Почему вообще в этом голосовании половина состава одной командочки еле вошедшей в плей-ин?
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Swhat
https://vote.nba.com/en Да не может быть такого результата. Там бы уже боты накрутили на первое место какого-нибудь Бобана
В НХЛ несколько лет назад какие-то боты накрутили литовца который даже у себя в Баффало не является звездой
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Вадим Дзахоев
ЭйДи был очень хорош до того, как получил травму. Вполне заслуженно, я считаю, но, вероятнее всего, что не сыграет. Травма выбила его из строя минимум на полгода еще, как сообщалось
Какие полгода вы с луны прилетели 😂
Он через дней 7-10 возвращается
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Вадим Дзахоев
Ответ Abdulla
C*ука, что тут делает Дэвис? :-0
ЭйДи был очень хорош до того, как получил травму. Вполне заслуженно, я считаю, но, вероятнее всего, что не сыграет. Травма выбила его из строя минимум на полгода еще, как сообщалось
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Daff Rogers
Ответ Канонир35
Комментарий удален пользователем
что ты несёшь?
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Be1983kot18leta@gmail.com
В НХЛ например выбирают из всех 32 команд минимум по 1 человеку и очень многие звёзды не попадают
Может пора что то и в НБА с голосованием сделать чтобы не было этих вечных споров
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...Quo Vadis...
Ответ Артем Андреев
То есть Роуз и ЛаМело никаких вопросов не вызывают?
Роуз, Ламело, Уиггинс, Луни, Клекстон, Ривз.

Это как минимум.)
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Swhat
https://vote.nba.com/en
Да не может быть такого результата. Там бы уже боты накрутили на первое место какого-нибудь Бобана
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Артем Андреев
Ответ Abdulla
C*ука, что тут делает Дэвис? :-0
То есть Роуз и ЛаМело никаких вопросов не вызывают?
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Артем Андреев
Я конечно всë понимаю, но Роуз и ЛаМело?
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...Quo Vadis...
Ответ Андрей Габдрахманов
Леброн ( Лал ) почти 5 лямов . . Ленард (Лак) может будет и 500 тыс.. а сколько пофоса было когда он приходил в Лак. Что не хочет быть а тени, это теперь их город , хочет заработать... На своем имени и бла бла. В итоге Дэвис который не играет который сезон как и Ленард .. имеет 2.9 ляма. Страшно представить какую сумму Ленард потерял только потому что перешёл в Лак а не в Лал. Наверное каждый день про это думает ))
Давай теперь вернёмся в реальность и вспомним, что это голосование ничего не отражает. Всего лишь количество аккаунтов, нажавших кнопочку.

Тем более, результаты промежуточные, для заманухи, как у букмекеров. Это уже от промоутеров лиги.

И давай допустим, хотя бы на минуту, что, может быть, у условного Кавая просто и болельщики куда более адекватные?
Как и сам он. И не придают значение этой чуши?

Тем более, что на АСГ он и так будет.
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-2
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...Quo Vadis...
Из списка видно, что самые неадекватные болельщики у ГС, ЛАЛ и (внезапно)НЙ/Бруклин.
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-2
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Vagant
Ответ МЗ
Букер соседствует с Остином Ривзом, Сабониса нет. Она там что ли у себя другую НБА смотрят????
Просто болел ЛАЛ больше.
Не беспокойтесь, Остин не попадет на МВЗ. Как в свое время Карузо.
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Abdulla
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Дюрант травмирован и пропустит месяц.Дэвис в середине января вернётся а ещё что тут делает Виггинс или Грин со своими тремя мазафакерами в сезоне
Была инфа, что теоретически к МВЗ он может восстановиться. Впрочем, в этот список попадают не по медицинским показателям - это уж точно.
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Abdulla
WAT?
Дюрант травмирован и пропустит месяц.Дэвис в середине января вернётся а ещё что тут делает Виггинс или Грин со своими тремя мазафакерами в сезоне
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Сергей Пузанков
Ситуация на востоке обостряется.
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Сергей Пузанков
Ответ Канонир35
Комментарий удален пользователем
Не будут за новичка голосовать, да он и не тянет, даже у болельщиков он вне топ-5.
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МЗ
Букер соседствует с Остином Ривзом, Сабониса нет. Она там что ли у себя другую НБА смотрят????
+1
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+1
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Роман Сприкут
Команда Sports.ru
Роман Сприкут
Редактор раздела Баскетбол на Sports.ru.
1.9к подписчиков
Ответ Кирилл
Думаю, что нет: болельщики выбирают лишь стартовые пятерки, а запасных выбирают тренеры, журналисты и эксперты. Банкеро, конечно, проводит классный сезон новичка, но, как мне кажется, скорее выберут Рэндла, нежели Паоло.
Тренерам (и именно они и только они, без журналистов и экспертов выбирают запасных) нет никакого смысла брать из Никс Рэндла вместо Брансона.

Будут 6 игроков фронткорта - три в старт, три на скамейку (из них один - Тейтум или Эмбиид, второй - Батлер, третий - Сиакам, а есть еще Адебайо и Аллен, и это если Дерозана/Брауна не позволят выбирать форвардами, а тренерам обычно дают больше пространства), остальное - гарды. Никуда впихивать Рэндла просто не нужно.
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Abdulla
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
А что тут делает Дюрант.У него меньше шансов вернуться к игре звёзд чем у Дэвиса
WAT?
+1
-1
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Archer_Great
Можно написать научную работу на тему "Изменчивость народной любви на примере результатов ежегодного голосования болельщиков за Трея Янга"))
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Кирилл
Ответ Роман Сприкут
Стартовые пятерки уже много лет и не болельщики выбирают, а болельщики плюс игроки плюс журналисты. Это голосование - только 50% результата.
Признаю свою ошибку. Спасибо за поправление, Роман.
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