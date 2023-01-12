Леброн, Дюрэнт и Яннис продолжают лидировать в голосовании на Матч всех звезд

огласила вторые промежуточные результаты голосования за стартовые пятерки на Матч всех звезд 2023 года.

Лидерами голосования остаются форвард «Лейкерс» (4 825 229 голосов) и форвард «Бруклина» (4 509 238). Яннис Адетокумбо («Милуоки») немного отстает от Дюрэнта с 4 467 306 голосами.

Центровой «Денвера» Никола Йокич (3 441 893) и тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис (2 950 563) остаются на 2-м и 3-м местах среди игроков передней линии на Западе. Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум (3 281 124) обошел центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида (3 248 733) и вышел в тройку лидеров на Востоке.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» по-прежнему лидирует среди всех защитников, набрав 3 901 808 голосов. Лука Дончич («Даллас») сохраняет второе место среди защитников Запада с 3 649 647 голосами.

Среди защитников Востока лидируют («Бруклин») с 3 024 833 голосами и Донован Митчелл («Кливленд») с 2 725 558 голосами.

Матч всех звезд-2023 состоится 19 февраля в Солт-Лейк-Сити.

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