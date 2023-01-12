Леброн, Дюрэнт и Яннис продолжают лидировать в голосовании на Матч всех звезд
НБА огласила вторые промежуточные результаты голосования за стартовые пятерки на Матч всех звезд 2023 года.
Лидерами голосования остаются форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (4 825 229 голосов) и форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт (4 509 238). Яннис Адетокумбо («Милуоки») немного отстает от Дюрэнта с 4 467 306 голосами.
Центровой «Денвера» Никола Йокич (3 441 893) и тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис (2 950 563) остаются на 2-м и 3-м местах среди игроков передней линии на Западе. Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум (3 281 124) обошел центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида (3 248 733) и вышел в тройку лидеров на Востоке.
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри по-прежнему лидирует среди всех защитников, набрав 3 901 808 голосов. Лука Дончич («Даллас») сохраняет второе место среди защитников Запада с 3 649 647 голосами.
Среди защитников Востока лидируют Кайри Ирвинг («Бруклин») с 3 024 833 голосами и Донован Митчелл («Кливленд») с 2 725 558 голосами.
Матч всех звезд-2023 состоится 19 февраля в Солт-Лейк-Сити.
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Почему вообще в этом голосовании половина состава одной командочки еле вошедшей в плей-ин?
Он через дней 7-10 возвращается
Может пора что то и в НБА с голосованием сделать чтобы не было этих вечных споров
Это как минимум.)
Да не может быть такого результата. Там бы уже боты накрутили на первое место какого-нибудь Бобана
Тем более, результаты промежуточные, для заманухи, как у букмекеров. Это уже от промоутеров лиги.
И давай допустим, хотя бы на минуту, что, может быть, у условного Кавая просто и болельщики куда более адекватные?
Как и сам он. И не придают значение этой чуши?
Тем более, что на АСГ он и так будет.
Не беспокойтесь, Остин не попадет на МВЗ. Как в свое время Карузо.
Будут 6 игроков фронткорта - три в старт, три на скамейку (из них один - Тейтум или Эмбиид, второй - Батлер, третий - Сиакам, а есть еще Адебайо и Аллен, и это если Дерозана/Брауна не позволят выбирать форвардами, а тренерам обычно дают больше пространства), остальное - гарды. Никуда впихивать Рэндла просто не нужно.