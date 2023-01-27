Бен Симмонс не смог доиграть матч с «Пистонс» из-за проблем с коленом
Защитник «Нетс» Бен Симмонс не смог доиграть матч с «Пистонс» (122:130) в четверг из-за болей в левом колене.
Симмонс, который в нынешнем сезоне пропустил 11 игр из-за различных повреждений, покинул площадку в третьей четверти.
«Бруклин» проводил второй матч за два дня. Симмонс провел на площадке 20 минут, но обошелся без набранных очков (0 из 3 с игры), набрав 7 передач и 1 подбор при 3 потерях.
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