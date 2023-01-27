Бен Симмонс не смог доиграть матч с «Пистонс» из-за проблем с коленом

Теги травмы Детройт Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

Защитник «Нетс» Бен Симмонс не смог доиграть матч с «Пистонс» (122:130) в четверг из-за болей в левом колене.

Симмонс, который в нынешнем сезоне пропустил 11 игр из-за различных повреждений, покинул площадку в третьей четверти.

«Бруклин» проводил второй матч за два дня. Симмонс провел на площадке 20 минут, но обошелся без набранных очков (0 из 3 с игры), набрав 7 передач и 1 подбор при 3 потерях.

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9 комментариев

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Scrappy_Coco
Блин целых 3 броска сделал, пулялка))
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bodros
Ответ FS19
Вряд ли. С Беннетом здесь очень сложно соревноваться.
Ладно, годик подождём
Но справедливости ради, драфт 13 ну ооочень так себе был(кроме грека офк), 16ый посильнее, имхо.
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+3
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Bek_cp3
хотел опять едко пошутить про Беню, но до меня тут уже едко много раз пошутили:) даже в новости, где он опять "обошелся" без набранных очков:)
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emptinesspetr
Здоровья добряку.
+3
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+3
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FS19
Ответ bodros
Кстати, разговоры про слабую менталку, рабочую этику и тд ходят давно…а можно его уже главным бастом десятилетия признать или рановато?
Вряд ли. С Беннетом здесь очень сложно соревноваться.
+10
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+10
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bodros
Кстати, разговоры про слабую менталку, рабочую этику и тд ходят давно…а можно его уже главным бастом десятилетия признать или рановато?
+2
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+2
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evgen98
Выложился весь без остатка в матче с Филой, выдал там невероятные 12 очков! ...и конечно пупок надорвал по всей видимости, на матч с такой сильной командой востока, как Детройт его просто не хватило.
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113k
Ответ бредихин
Я вот вообще не понимаю. Человек считает себя суперзвездой,при этом 2 очка за 20 минут не может набрать. Вот какие у него могут быть фанаты. И ведь это не один матч!он вообще не бросает
Так это и есть феномен нынешней НБА, что есть те, кто бросать не умеет.
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бредихин
Я вот вообще не понимаю. Человек считает себя суперзвездой,при этом 2 очка за 20 минут не может набрать. Вот какие у него могут быть фанаты. И ведь это не один матч!он вообще не бросает
+14
-2
+12
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