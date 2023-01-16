Бен Симмонс пропустил матч с «Тандер» из-за болей в спине

Защитник « » не выходил на площадку в матче против «Оклахомы» (102:112) в воскресенье из-за болей в спине.

Главный тренер бруклинской команды Жак Вон ожидает, что Симмонс обойдется без МРТ-обследования и не пропустит много времени. «Нетс» во вторник в Сан-Антонио начнут серию из пяти выездных игр подряд.

«Бен принял участие в разминке, почувствовал некоторое напряжение в спине. Мы решили снять его с игры в последний момент. Он едет с нами в тур, надеюсь, все обойдется одной игрой», – сказал Вон.

Симмонс, который пропустил в этом сезоне 11 матчей из-за различных травм, минувшим летом перенес операцию на спине.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?