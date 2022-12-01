Бен Симмонс пропустит минимум 3 матча из-за растяжения икроножной мышцы

Разыгрывающий Бен Симмонс получил растяжение верхней части икроножной мышцы.

26-летний баскетболист не выйдет на площадку в следующих 3 матчах, после чего пройдет повторное обследование.

В нынешнем сезоне Симмонс пропустил 6 игр из-за проблем с коленом. Он сыграл 17 матчей, набирая в среднем 8,4 очка, 5,8 передачи, 6,6 подбора и 1,2 перехвата.

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