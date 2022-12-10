Дюрэнт, Ирвинг и Симмонс не сыграют с «Индианой» из-за травм

Несколько ключевых игроков пропустят матч против «Индианы», который состоится сегодня ночью.

получит отдых из-за повреждения правого колена, Кайри Ирвинг – левой приводящей мышцы бедра, – икроножной мышцы.

Также встречу с «Пэйсерс» пропустят Николас Клэкстон (подколенное сухожилие), Сет Карри (голеностоп), Джо Харрис (голеностоп), Ти Джей Уоррен (стопа) и Ройс О’Нил (личные причины).

«Нетс» (15-12) занимают четвертое место на Востоке. (14-12) идет пятой.

Nike разорвал отношения с Кайри Ирвингом (11 млн в год). Вместе они выпускали лучшие кроссовки в современном баскетболе