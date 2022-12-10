Дюрэнт, Ирвинг и Симмонс не сыграют с «Индианой» из-за травм

Теги травмы Индиана Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Бен Симмонс Баскетбол

Несколько ключевых игроков «Бруклина» пропустят матч против «Индианы», который состоится сегодня ночью.

Кевин Дюрэнт получит отдых из-за повреждения правого колена, Кайри Ирвинг – левой приводящей мышцы бедра, Бен Симмонс – икроножной мышцы.

Также встречу с «Пэйсерс» пропустят Николас Клэкстон (подколенное сухожилие), Сет Карри (голеностоп), Джо Харрис (голеностоп), Ти Джей Уоррен (стопа) и Ройс О’Нил (личные причины).

«Нетс» (15-12) занимают четвертое место на Востоке. «Индиана» (14-12) идет пятой.

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