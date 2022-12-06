Бен Симмонс планирует вернуться к матчу с «Хоукс» в пятницу

Разыгрывающий продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.

Симмонс пропустил три последних матча и не сыграет против в среду. По словам баскетболиста, он планирует вернуться на площадку во встрече с «Атлантой» в пятницу.

Ранее Симмонс пропустил несколько игр из-за проблем с коленом. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей, набирая в среднем 8,4 очка, 5,8 передачи, 6,6 подбора и 1,2 перехвата.

Распалась главная пара НБА😱 Отношения Девина Букера и Кендалл Дженнер не были показными, но сгубила их публичность