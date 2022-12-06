Бен Симмонс планирует вернуться к матчу с «Хоукс» в пятницу
Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.
Симмонс пропустил три последних матча и не сыграет против «Шарлотт» в среду. По словам баскетболиста, он планирует вернуться на площадку во встрече с «Атлантой» в пятницу.
Ранее Симмонс пропустил несколько игр из-за проблем с коленом. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей, набирая в среднем 8,4 очка, 5,8 передачи, 6,6 подбора и 1,2 перехвата.
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