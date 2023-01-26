Фил Хэнди – о Руи Хатимуре: «Напоминает мне того парня, которого я тренировал в «Торонто»
Ассистент главного тренера «Лейкерс» Фил Хэнди, судя по всему, сравнил новобранца команды Руи Хатимуру с двукратным MVP финальной серии Каваем Ленардом («Клипперс»).
«Напоминает мне того парня, которого я тренировал в «Торонто», – написал Хэнди в сторис.
Хэнди работал в «Рэпторс» в сезоне-2018/19, когда Ленард привел команду к ее первому чемпионскому титулу.
Хатимура в среду дебютировал за «Лейкерс», набрав 12 очков и 6 подборов за 22 минуты на площадке в матче против «Сперс» (113:104).
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