«Бруклин» отчислил Дарика Уайтхэда и Дрю Тимми

«Нетс» продолжают формирование состава на новый сезон.

Клуб объявил об отчислении форвардов Дарика Уайтхэда и Дрю Тимми.

21-летний Уайтхэд, выбранный в 1-м раунде драфта 2023 года под 22-м номером, имел гарантированный контракт на 3,3 млн долларов.

После этих решений «Бруклин » оказался на 161 000 долларов выше минимального допустимого уровня зарплат. До следующего вторнику команде должна остаться выше этой отметки и при этом сократить состав на одного игрока.