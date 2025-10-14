«Бруклин» отчислил Дарика Уайтхэда и Дрю Тимми
«Нетс» продолжают формирование состава на новый сезон.
Клуб объявил об отчислении форвардов Дарика Уайтхэда и Дрю Тимми.
21-летний Уайтхэд, выбранный в 1-м раунде драфта 2023 года под 22-м номером, имел гарантированный контракт на 3,3 млн долларов.
После этих решений «Бруклин» оказался на 161 000 долларов выше минимального допустимого уровня зарплат. До следующего вторнику команде должна остаться выше этой отметки и при этом сократить состав на одного игрока.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?822 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
