Японский стриминговый сервис НБА упал перед дебютной игрой Руи Хатимуры за «Лейкерс»
Единственный официальный стриминговый сервис НБА в Японии NBA Rakuten упал перед дебютной игрой форварда Руи Хатимуры за «Лейкерс».
Сервис перестал работать примерно за 10 минут до начала встречи «озерников» с «Сан-Антонио».
Сначала на страничке NBA Rakuten было написано про ошибки сервера без указания дополнительной информации. Некоторое время спустя пользователи могли наблюдать надпись «Ошибка 500».
В итоге сервис предложил местной аудитории бесплатную трансляцию в YouTube, которая заработала во второй четверти.
В данный момент сервис восстановлен и работает.
Хатимура набрал 12 очков и 6 подборов в дебютном матче за «Лейкерс».
Наши среди лучших. Егор Демин уже побеждает с «Реалом»
Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн
12 комментариев