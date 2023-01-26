Единственный официальный стриминговый сервис в Японии NBA Rakuten упал перед дебютной игрой форварда за « ».

Сервис перестал работать примерно за 10 минут до начала встречи «озерников» с « ».

Сначала на страничке NBA Rakuten было написано про ошибки сервера без указания дополнительной информации. Некоторое время спустя пользователи могли наблюдать надпись «Ошибка 500».

В итоге сервис предложил местной аудитории бесплатную трансляцию в YouTube, которая заработала во второй четверти.

В данный момент сервис восстановлен и работает.

Хатимура набрал 12 очков и 6 подборов в дебютном матче за «Лейкерс».

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