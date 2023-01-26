Японский стриминговый сервис НБА упал перед дебютной игрой Руи Хатимуры за «Лейкерс»

Теги происшествия Лейкерс Сан-Антонио НБА Руи Хатимура Баскетбол

Единственный официальный стриминговый сервис НБА в Японии NBA Rakuten упал перед дебютной игрой форварда Руи Хатимуры за «Лейкерс».

Сервис перестал работать примерно за 10 минут до начала встречи «озерников» с «Сан-Антонио».

Сначала на страничке NBA Rakuten было написано про ошибки сервера без указания дополнительной информации. Некоторое время спустя пользователи могли наблюдать надпись «Ошибка 500».

В итоге сервис предложил местной аудитории бесплатную трансляцию в YouTube, которая заработала во второй четверти.

В данный момент сервис восстановлен и работает.

Хатимура набрал 12 очков и 6 подборов в дебютном матче за «Лейкерс».

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12 комментариев

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...Quo Vadis...
Ответ Mr.BadGuy
Новый Лин
Да.
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0
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...Quo Vadis...
Ответ Tim Timson
Да это болелы Сан Антонио все были)
)
0
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заляпут
Ответ Александр Александровский
России бы у Японии поучиться,или россиянам у японцев?
Японцам у россиян нужно поучиться, японцы же вашисты бывшие
0
-1
-1
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anastasia Krugova
Ответ Александр Александровский
России бы у Японии поучиться,или россиянам у японцев?
Оба варианта верны )))у японцев всем нужно учиться ))))
0
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0
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ступоридзе
Ответ Марсель Объелся
Прям как Мегого в лучшие годы
Только мегого ложился уже со второго посетителя.
+14
0
+14
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Tim Timson
Да это болелы Сан Антонио все были)
+1
-1
0
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Александр Александровский
Ответ заляпут
России бы у япошек поучиться
России бы у Японии поучиться,или россиянам у японцев?
0
0
0
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заляпут
России бы у япошек поучиться
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марсель Объелся
Прям как Мегого в лучшие годы
+3
0
+3
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Mr.BadGuy
Ответ alexis2020
Неужели новый Отани в плане медийности?
Новый Лин
+1
-2
-1
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Daishi
Я могу помочь японским ребятам и даже спрогнозировать, когда этот сервис еще раз упадет.. 31 января, если быть конкретным.)
+7
0
+7
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alexis2020
Неужели новый Отани в плане медийности?
+6
0
+6
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