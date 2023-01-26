Руи Хатимура набрал 12 очков и 6 подборов в дебютном матче за «Лейкерс»

Теги Лейкерс Сан-Антонио НБА Руи Хатимура Баскетбол

Форвард Руи Хатимура в среду провел дебютный матч за «Лейкерс».

Во встрече со «Сперс» (113:104) Хатимура набрал 12 очков (4 из 7 с игры), 6 подборов, 1 передачу и 1 перехват за 22 минуты со скамейки.

«Пока что это всего один матч, но мне кажется, что все будет хорошо», – заявил японец.

Хатимура стал игроком «озерников» на этой неделе в результате обмена из «Уизардс».

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24 комментария

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qdr1k
Ответ Lokomotiv__1992
Пелинка не так и плох в этом сезоне .. Беверли неплохо обменял , того же Брайнта подписал и вообщем неплохую банду собрал , травмы только как обычно мешают.. но это у всех так почти . И тут тоже вполне хороший обмен ) . В защите с ним спокойней.. руки длинные , старается , подбор берет ..За 2 сезона уже почти насмотрелся на маленькую пятерку .. а сегодня увидел как три шкафа вместе играют и довольно быстрых на ногах , это уже куда интереснее.. хотя он тоже довольно хрустальный как и Дэвис и многое будет зависеть именно от того будут ли травмы. А так бросок он сам себе может создать , из под кольца завершает , треху надо чуть лучше попадать , в проходы бежит , в защите старается .. вообщем то что надо для этого состава для Лал. Лал теперь будут искать или пг с трешкой и защитой , стабильного к примеру тот же Ванливлит или остановятся ЛФ Богданович и одну из позиций укрепят и норм. Рассела надо менять.. не вписывается он в эту компанию ну вообще не как , вроде и играет теперь нормально бывает.. но за такие деньги это кретично. Если с Дэвисом все норм будет и команда начнет побеждать , будут думаю пик отдавать )
Андрей, вам 30 лет, а пишете с ужасными ошибками 🤦🏼‍♂️ ну нельзя же так.
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...Quo Vadis...
Ответ Xell
Я скажу больше)) Смолл болл нигде не работает стабильно кроме ГС.
Да и у тех нет смолл болла, практически. Точнее, не намного больше, чем у остальных.
А частая ротация и активная защита краски, с одним из больших (Грин практически уникален в нынешней лиге, Уиггинс очень ко двору пришёлся), всё время на площадке.
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...Quo Vadis...
Ответ Rick Sorkin
Стабильный ПГ с трёшкой (34%) и защитой Ванвлит? 😂😂😂
Кстати, да.

Этот сезон вообще не показатель. А покалатель - игра в целом и игра в важных матчах. Но и другие усиления Лейкерс нужны.
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...Quo Vadis...
В мусорное время, как раз когда Антошки перестали играть.
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Алексааандр
Жалко что он у Гэбриэла все минуты съел, но это может пока на дебюте так
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armageddon123456
Ответ Earl_TOP
я так понял по фамилии у него батя японец, но он чисто нигга ваще, как и лицом и телом, хз ваще))
Мать японка у него
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Rick Sorkin
Ответ Lokomotiv__1992
Ванвлит может тащить , мне нравится как сейчас он играет в Торонто.. как ведёт игру, он вписался бы в команду намного лучше чем Рассел . Это больше мое личное желание ) да и нету больше свободных пг .. Конли или Рассел с Миннисоты из всех слухов Богданович и Ванливлит норм
Он ещё зп хочет выше в два раза, чем заслуживает
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chitago
Ответ Lokomotiv__1992
Пелинка не так и плох в этом сезоне .. Беверли неплохо обменял , того же Брайнта подписал и вообщем неплохую банду собрал , травмы только как обычно мешают.. но это у всех так почти . И тут тоже вполне хороший обмен ) . В защите с ним спокойней.. руки длинные , старается , подбор берет ..За 2 сезона уже почти насмотрелся на маленькую пятерку .. а сегодня увидел как три шкафа вместе играют и довольно быстрых на ногах , это уже куда интереснее.. хотя он тоже довольно хрустальный как и Дэвис и многое будет зависеть именно от того будут ли травмы. А так бросок он сам себе может создать , из под кольца завершает , треху надо чуть лучше попадать , в проходы бежит , в защите старается .. вообщем то что надо для этого состава для Лал. Лал теперь будут искать или пг с трешкой и защитой , стабильного к примеру тот же Ванливлит или остановятся ЛФ Богданович и одну из позиций укрепят и норм. Рассела надо менять.. не вписывается он в эту компанию ну вообще не как , вроде и играет теперь нормально бывает.. но за такие деньги это кретично. Если с Дэвисом все норм будет и команда начнет побеждать , будут думаю пик отдавать )
кретично от слова кретин?)
+7
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+7
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Earl_TOP
Ответ Sergei Terekhov
Афросамурай!
я так понял по фамилии у него батя японец, но он чисто нигга ваще, как и лицом и телом, хз ваще))
+1
-5
-4
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Xell
Ответ Vagant
Я просто хорошо помню титульный сезон. И с маленькой пятеркой носился Панченко. Я считаю смоллбол достаточно ограниченным тактическим приемом. Под него и исполнители нужны соответствующие. Кроме этого, он очень энергозатратен, а тренерам ЛАЛ очень понравилось ставить Леброна в центр этой пятерки. Алло, дедушке 38, после этой пятерки он еде ноги носит.
Я скажу больше)) Смолл болл нигде не работает стабильно кроме ГС.
+2
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+1
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Vagant
Ответ Daishi
Вы про маленькую пятерку ЛАЛ узнали только тогда, когда Вагант с ней, как с писаной торбой начал носиться, держите нос по ветру, что называется.)) Но тем забавнее ваши опусы читать.)))
Я просто хорошо помню титульный сезон.
И с маленькой пятеркой носился Панченко.
Я считаю смоллбол достаточно ограниченным тактическим приемом. Под него и исполнители нужны соответствующие. Кроме этого, он очень энергозатратен, а тренерам ЛАЛ очень понравилось ставить Леброна в центр этой пятерки. Алло, дедушке 38, после этой пятерки он еде ноги носит.
+1
-1
0
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Vagant
Ответ Lokomotiv__1992
Пелинка не так и плох в этом сезоне .. Беверли неплохо обменял , того же Брайнта подписал и вообщем неплохую банду собрал , травмы только как обычно мешают.. но это у всех так почти . И тут тоже вполне хороший обмен ) . В защите с ним спокойней.. руки длинные , старается , подбор берет ..За 2 сезона уже почти насмотрелся на маленькую пятерку .. а сегодня увидел как три шкафа вместе играют и довольно быстрых на ногах , это уже куда интереснее.. хотя он тоже довольно хрустальный как и Дэвис и многое будет зависеть именно от того будут ли травмы. А так бросок он сам себе может создать , из под кольца завершает , треху надо чуть лучше попадать , в проходы бежит , в защите старается .. вообщем то что надо для этого состава для Лал. Лал теперь будут искать или пг с трешкой и защитой , стабильного к примеру тот же Ванливлит или остановятся ЛФ Богданович и одну из позиций укрепят и норм. Рассела надо менять.. не вписывается он в эту компанию ну вообще не как , вроде и играет теперь нормально бывает.. но за такие деньги это кретично. Если с Дэвисом все норм будет и команда начнет побеждать , будут думаю пик отдавать )
В ростере этого года не хватало комбофорварда. Самое забавное, что он был. Стенли. Да. для титула маловато, но несколько матчей ЛАЛ с ним вытащил.. С чего они решили, что Хуан сможет его заменить непонятно.
В любом случае Расса надо менять - на рынке уникальная ситуация - вполне можно вытащить джек-пот.
А так, ЛАЛ нужен снайпер и пг вместо Расса. Ванвлит не нужен просто по той причине, что он мелкий. Боян подходит лучше.
+5
-1
+4
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Lokomotiv__1992
Ответ Daishi
Вы про маленькую пятерку ЛАЛ узнали только тогда, когда Вагант с ней, как с писаной торбой начал носиться, держите нос по ветру, что называется.)) Но тем забавнее ваши опусы читать.)))
Не знаю кто такой Вагант) я в том сезоне раз 10 писал точно что вся беда Лал что им не хватает больших, что Леброн как центр это тихий ужас и Кармело ещё хуже .. там только самый глупый не увидел что проблема Лал в том что команда играет маленькой пятёркой .
+4
0
+4
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Lokomotiv__1992
Ответ Rick Sorkin
Стабильный ПГ с трёшкой (34%) и защитой Ванвлит? 😂😂😂
Ванвлит может тащить , мне нравится как сейчас он играет в Торонто.. как ведёт игру, он вписался бы в команду намного лучше чем Рассел . Это больше мое личное желание ) да и нету больше свободных пг .. Конли или Рассел с Миннисоты из всех слухов Богданович и Ванливлит норм
+4
0
+4
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Андрей 13
Это потолок для него в среднем в этой команде.
+2
-1
+1
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Daishi
Ответ Lokomotiv__1992
Пелинка не так и плох в этом сезоне .. Беверли неплохо обменял , того же Брайнта подписал и вообщем неплохую банду собрал , травмы только как обычно мешают.. но это у всех так почти . И тут тоже вполне хороший обмен ) . В защите с ним спокойней.. руки длинные , старается , подбор берет ..За 2 сезона уже почти насмотрелся на маленькую пятерку .. а сегодня увидел как три шкафа вместе играют и довольно быстрых на ногах , это уже куда интереснее.. хотя он тоже довольно хрустальный как и Дэвис и многое будет зависеть именно от того будут ли травмы. А так бросок он сам себе может создать , из под кольца завершает , треху надо чуть лучше попадать , в проходы бежит , в защите старается .. вообщем то что надо для этого состава для Лал. Лал теперь будут искать или пг с трешкой и защитой , стабильного к примеру тот же Ванливлит или остановятся ЛФ Богданович и одну из позиций укрепят и норм. Рассела надо менять.. не вписывается он в эту компанию ну вообще не как , вроде и играет теперь нормально бывает.. но за такие деньги это кретично. Если с Дэвисом все норм будет и команда начнет побеждать , будут думаю пик отдавать )
Вы про маленькую пятерку ЛАЛ узнали только тогда, когда Вагант с ней, как с писаной торбой начал носиться, держите нос по ветру, что называется.)) Но тем забавнее ваши опусы читать.)))
+3
-4
-1
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Rick Sorkin
Ответ Lokomotiv__1992
Пелинка не так и плох в этом сезоне .. Беверли неплохо обменял , того же Брайнта подписал и вообщем неплохую банду собрал , травмы только как обычно мешают.. но это у всех так почти . И тут тоже вполне хороший обмен ) . В защите с ним спокойней.. руки длинные , старается , подбор берет ..За 2 сезона уже почти насмотрелся на маленькую пятерку .. а сегодня увидел как три шкафа вместе играют и довольно быстрых на ногах , это уже куда интереснее.. хотя он тоже довольно хрустальный как и Дэвис и многое будет зависеть именно от того будут ли травмы. А так бросок он сам себе может создать , из под кольца завершает , треху надо чуть лучше попадать , в проходы бежит , в защите старается .. вообщем то что надо для этого состава для Лал. Лал теперь будут искать или пг с трешкой и защитой , стабильного к примеру тот же Ванливлит или остановятся ЛФ Богданович и одну из позиций укрепят и норм. Рассела надо менять.. не вписывается он в эту компанию ну вообще не как , вроде и играет теперь нормально бывает.. но за такие деньги это кретично. Если с Дэвисом все норм будет и команда начнет побеждать , будут думаю пик отдавать )
Стабильный ПГ с трёшкой (34%) и защитой Ванвлит? 😂😂😂
+14
-3
+11
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Xell
Ответ Lokomotiv__1992
Пелинка не так и плох в этом сезоне .. Беверли неплохо обменял , того же Брайнта подписал и вообщем неплохую банду собрал , травмы только как обычно мешают.. но это у всех так почти . И тут тоже вполне хороший обмен ) . В защите с ним спокойней.. руки длинные , старается , подбор берет ..За 2 сезона уже почти насмотрелся на маленькую пятерку .. а сегодня увидел как три шкафа вместе играют и довольно быстрых на ногах , это уже куда интереснее.. хотя он тоже довольно хрустальный как и Дэвис и многое будет зависеть именно от того будут ли травмы. А так бросок он сам себе может создать , из под кольца завершает , треху надо чуть лучше попадать , в проходы бежит , в защите старается .. вообщем то что надо для этого состава для Лал. Лал теперь будут искать или пг с трешкой и защитой , стабильного к примеру тот же Ванливлит или остановятся ЛФ Богданович и одну из позиций укрепят и норм. Рассела надо менять.. не вписывается он в эту компанию ну вообще не как , вроде и играет теперь нормально бывает.. но за такие деньги это кретично. Если с Дэвисом все норм будет и команда начнет побеждать , будут думаю пик отдавать )
Расс им не нужен. Богдановича бы, нужен снайпер.
+3
-7
-4
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Asanov
Сейчас аналитики пересчитаю в расчете на 36 мин игрового времени, да заявят, что он выдает 20+10)))
Классный игрок старта)
+10
0
+10
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Lokomotiv__1992
Пелинка не так и плох в этом сезоне .. Беверли неплохо обменял , того же Брайнта подписал и вообщем неплохую банду собрал , травмы только как обычно мешают.. но это у всех так почти . И тут тоже вполне хороший обмен ) . В защите с ним спокойней.. руки длинные , старается , подбор берет ..За 2 сезона уже почти насмотрелся на маленькую пятерку .. а сегодня увидел как три шкафа вместе играют и довольно быстрых на ногах , это уже куда интереснее.. хотя он тоже довольно хрустальный как и Дэвис и многое будет зависеть именно от того будут ли травмы. А так бросок он сам себе может создать , из под кольца завершает , треху надо чуть лучше попадать , в проходы бежит , в защите старается .. вообщем то что надо для этого состава для Лал. Лал теперь будут искать или пг с трешкой и защитой , стабильного к примеру тот же Ванливлит или остановятся ЛФ Богданович и одну из позиций укрепят и норм. Рассела надо менять.. не вписывается он в эту компанию ну вообще не как , вроде и играет теперь нормально бывает.. но за такие деньги это кретично. Если с Дэвисом все норм будет и команда начнет побеждать , будут думаю пик отдавать )
+18
-4
+14
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Xell
Норм зайдет особенно в Лал)) Где играть почти некому.
+1
-3
-2
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Evincive
Со скамейки нормально. Но насколько я понял, его планируют в старт. Посмотрим. Потенциал у него, судя по всему, неплохой.
+5
0
+5
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Sergei Terekhov
Ответ A. V.
Последний самурай
Афросамурай!
+27
0
+27
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A. V.
Последний самурай
+7
0
+7
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