Форвард Руи Хатимура в среду провел дебютный матч за «Лейкерс».

Во встрече со «Сперс» (113:104) Хатимура набрал 12 очков (4 из 7 с игры), 6 подборов, 1 передачу и 1 перехват за 22 минуты со скамейки.

«Пока что это всего один матч, но мне кажется, что все будет хорошо», – заявил японец.

Хатимура стал игроком «озерников» на этой неделе в результате обмена из «Уизардс».

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