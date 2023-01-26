Руи Хатимура набрал 12 очков и 6 подборов в дебютном матче за «Лейкерс»
Форвард Руи Хатимура в среду провел дебютный матч за «Лейкерс».
Во встрече со «Сперс» (113:104) Хатимура набрал 12 очков (4 из 7 с игры), 6 подборов, 1 передачу и 1 перехват за 22 минуты со скамейки.
«Пока что это всего один матч, но мне кажется, что все будет хорошо», – заявил японец.
Хатимура стал игроком «озерников» на этой неделе в результате обмена из «Уизардс».
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А частая ротация и активная защита краски, с одним из больших (Грин практически уникален в нынешней лиге, Уиггинс очень ко двору пришёлся), всё время на площадке.
Этот сезон вообще не показатель. А покалатель - игра в целом и игра в важных матчах. Но и другие усиления Лейкерс нужны.
И с маленькой пятеркой носился Панченко.
Я считаю смоллбол достаточно ограниченным тактическим приемом. Под него и исполнители нужны соответствующие. Кроме этого, он очень энергозатратен, а тренерам ЛАЛ очень понравилось ставить Леброна в центр этой пятерки. Алло, дедушке 38, после этой пятерки он еде ноги носит.
В любом случае Расса надо менять - на рынке уникальная ситуация - вполне можно вытащить джек-пот.
А так, ЛАЛ нужен снайпер и пг вместо Расса. Ванвлит не нужен просто по той причине, что он мелкий. Боян подходит лучше.
Классный игрок старта)