«Против «Мемфиса» очень сложно рвать дистанцию». Стив Керр объяснил решение играть маленькой пятеркой

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА Стив Керр Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр объяснил, почему в матче против «Мемфиса» (122:120) он использовал сверхмаленькую пятерку – Стефен Карри, Джордан Пул, Донте Дивинченцо, Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин.

«Был небольшой отрезок, когда у нас ничего не получалось в нападении. Тогда на площадке были оба наших больших, Луни и Дрэймонд. Наша защита, очевидно, лучше с этими парнями, но нам очень сложно было рвать дистанцию из-за того, как «Гризлис» защищаются, и просто из-за их физических параметров.

Поэтому мы решили играть маленькой пятеркой, чтобы создать пространство и сделать игру открытой. Донте хорошо сыграл против Джа Морэнта», – сказал Керр.

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1 комментарий

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МЗ
Донте- лучшее приобретение. Обожаю его. Помню из финала четырех, когда он в финале бросал и попадал с автомобильной парковки. Фантастический защитник. И все это без понтов и черной чуши.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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