«Против «Мемфиса» очень сложно рвать дистанцию». Стив Керр объяснил решение играть маленькой пятеркой

Главный тренер « » объяснил, почему в матче против « » (122:120) он использовал сверхмаленькую пятерку – Стефен Карри, Джордан Пул, Донте Дивинченцо, Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин.

«Был небольшой отрезок, когда у нас ничего не получалось в нападении. Тогда на площадке были оба наших больших, Луни и Дрэймонд. Наша защита, очевидно, лучше с этими парнями, но нам очень сложно было рвать дистанцию из-за того, как «Гризлис» защищаются, и просто из-за их физических параметров.

Поэтому мы решили играть маленькой пятеркой, чтобы создать пространство и сделать игру открытой. Донте хорошо сыграл против Джа Морэнта», – сказал Керр.

Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу