Джонатан Куминга получил неспортивный фол за удар Санти Альдамы локтем по лицу

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА видео Джонатан Куминга Санти Альдама Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга во время матч против «Мемфиса» (122:120) получил неспортивный фол 1-й степени за удар Санти Альдамы локтем по лицу.

Инцидент произошел за 47 секунд до конца 2-й четверти. Во время контратаки Куминга отмахнулся от Альдамы и попал испанцу по лицу.

Судья посмотрели видеоповтор и определили неспортивный фол 1-й степени.

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2 комментария

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Kikir
Флопер, и тупицы в полосатом)
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Ilovethisgame77
Ветром задел эту испанскую бородатую тёлку))
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