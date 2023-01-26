Джонатан Куминга получил неспортивный фол за удар Санти Альдамы локтем по лицу
Форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга во время матч против «Мемфиса» (122:120) получил неспортивный фол 1-й степени за удар Санти Альдамы локтем по лицу.
Инцидент произошел за 47 секунд до конца 2-й четверти. Во время контратаки Куминга отмахнулся от Альдамы и попал испанцу по лицу.
Судья посмотрели видеоповтор и определили неспортивный фол 1-й степени.
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