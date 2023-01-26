Джонатан Куминга поставил сверху с сопротивлением Десмонда Бэйна

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Форвард «Уорриорз» Джонатан Куминга стал автором эффектного данка в матче с «Мемфисом» (122:120).

Куминга мощно поставил сверху с сопротивлением форварда «Гризлис» Десмонда Бэйна.

На счету Куминги 13 очков, 2 подбора и 4 передачи.

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