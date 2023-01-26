Джонатан Куминга поставил сверху с сопротивлением Десмонда Бэйна

Форвард «Уорриорз» стал автором эффектного данка в матче с « » (122:120).

Куминга мощно поставил сверху с сопротивлением форварда «Гризлис» .

На счету Куминги 13 очков, 2 подбора и 4 передачи.

Деррика Роуза обвиняли в групповом изнасиловании. Он предпочел суд – выиграл, но получил за «токсичную маскулинность»

Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу