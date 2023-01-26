Джош Харт не смог доиграть матч с «Ютой» из-за травмы

Свингмен « » не смог доиграть матч с «Ютой» (134:124) из-за травмы.

Харт на первых минутах встречи повредил подколенное сухожилие, после чего вынужден был покинуть площадку.

До встречи против «Джаз» Харт отыграл за «Блэйзерс» в 45 матчах сезона, набирая в среднем по 9,6 очка, 8,3 подбора, 4,1 передачи и 1,1 перехвата.

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