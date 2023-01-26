«Локомотив-Кубань» подписал Окаро Уайта

Тяжелый форвард (30 лет, 203 см) стал игроком «Локомотива-Кубань».

Соглашение рассчитано до конца сезона-22/23.

В составе казанского УНИКСа американский баскетболист становился серебряным призером Лиги ВТБ в сезоне-20/21, а также финалистом Еврокубка.

Профессиональная карьера Уайта началась в 2014 в итальянском «Виртусе». Также в его послужном списке – выступления в чемпионате Греции и НБА в составе «Майами» и «Вашингтона».

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