«Локомотив-Кубань» расторг контракт с Джошиа Грэем

Теги переходы Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Джош Грэй Баскетбол

«Локомотив-Кубань» расторг соглашение с защитником Джошиа Грэем (29 лет, 183 см), воспользовавшись соответствующей опцией в контракте игрока, сообщается в Telegram-канале клуба.

Американец провел за краснодарский клуб пять матчей в Единой лиге ВТБ, набирая 5,8 очка, 1,0 подбора и 1,6 передачи в среднем за встречу.

На счету Грэя 7 матчей в НБА за «Финикс» и «Новый Орлеан» с показателями 4,9 очка, 2,0 передачи и 1,7 подбора за 15,5 минуты в среднем за матч.

В прошлом сезоне защитник был одним из лидеров клуба G-лиги «Лонг-Айленд», набирая 15,3 очка, 4,9 передачи и 4,7 подбора в среднем за игру за 30,5 минут.

Также Грэй привлекался к матчам за сборную США.

«Уколами мне пытались заглушить гигантизм». Павел Подкользин (223 см!) вспоминает НБА и рассказывает о новой карьере в кино

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sonny91
чувак просто пустое место. просто таскал мяч
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Поляков
Возьмите другого PG и уберите Паунича,наконец.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VolkXan
Теперь Дарала верните.🤪
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий