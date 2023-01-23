«Локомотив-Кубань» расторг контракт с Джошиа Грэем

« » расторг соглашение с защитником Джошиа Грэем (29 лет, 183 см), воспользовавшись соответствующей опцией в контракте игрока, сообщается в Telegram-канале клуба.

Американец провел за краснодарский клуб пять матчей в лиге ВТБ, набирая 5,8 очка, 1,0 подбора и 1,6 передачи в среднем за встречу.

На счету Грэя 7 матчей в НБА за «Финикс» и «Новый Орлеан» с показателями 4,9 очка, 2,0 передачи и 1,7 подбора за 15,5 минуты в среднем за матч.

В прошлом сезоне защитник был одним из лидеров клуба G-лиги «Лонг-Айленд», набирая 15,3 очка, 4,9 передачи и 4,7 подбора в среднем за игру за 30,5 минут.

Также Грэй привлекался к матчам за сборную США.

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