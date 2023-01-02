«Локомотив-Кубань» объявил об уходе из команды Даррала Уиллиса
«Локомотив-Кубань» на официальном сайте объявил об уходе из команды тяжелого форварда Даррала Уиллиса (26 лет, 206 см).
«Локо» воспользовался опцией, позволяющей выйти из текущего соглашения.
Уиллис присоединился к краснодарцам перед началом сезона-22/23. Он провел 18 матчей в составе клуба в рамках Единой лиги ВТБ, набирая в среднем по 11,8 очка, 7,1 подбора и 1,7 передачи за 28 минут игрового времени.
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