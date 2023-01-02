«Локомотив-Кубань» объявил об уходе из команды Даррала Уиллиса

« ив-Кубань» на официальном сайте объявил об уходе из команды тяжелого форварда (26 лет, 206 см).

«Локо» воспользовался опцией, позволяющей выйти из текущего соглашения.

Уиллис присоединился к краснодарцам перед началом сезона-22/23. Он провел 18 матчей в составе клуба в рамках лиги ВТБ, набирая в среднем по 11,8 очка, 7,1 подбора и 1,7 передачи за 28 минут игрового времени.

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