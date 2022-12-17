Девон Акун-Перселл стал игроком «Локомотива-Кубань»

Форвард с гражданством США и Тринидадо и Табаго Девон Акун-Перселл (29 лет, 198 см) подписал контракт с «Локомотивом-Кубань».

Игрок начал свою карьеру в 2012 году в университете штата Оклахома, а продолжил в 2014 в университете Иллинойса, где был признан лучшим новичком сезона. Он являлся лидером команды по набранным очкам (14,1). В 2016 году подписал первый профессиональный контракт.

Летом 2018 Акун-Перселл присоединился в летнем лагере НБА к «Наггетс», его среднестатистические показатели составляли 12,0 очка, 2,0 подбора, 2,0 перехвата и 1,5 передачи. В итоге он подписал контракт с клубом из штата Колорадо. Сотрудничество продлилось до декабря, после чего игрок перебрался в Европу.

В послужном списке защитника выступление в чемпионатах Израиля, Франции и Турции. Последним клубом Акун-Перселла был «Галатасарай», в составе которого в турецком чемпионате он сыграл 22 матча.

Проводя на паркете в среднем 27 минут, Девон набирал 15,2 очка, 3,2 подбора и 1,7 передачи.

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