Даррал Уиллис отказался от предложений «Пармы» и «Самары». Американец продолжит карьеру в Южной Корее
Форвард Даррал Уиллис (26 лет, 206 см) продолжит карьеру в Южной Корее, где заключит соглашение с одним из ведущих местных клубов.
Экс-игрок «НН» и «Локо» отказался от российских вариантов, контракт американцу предлагали «Парма» и «Самара».
Форвард покинул «Локомотив-Кубань» в конце декабря, клуб воспользовался опцией выхода из контракта.
После выхода на рынок свободных агентов приоритетом Уиллиса было перебраться в Азию, где игрокам его уровня сейчас можно заработать больше, чем в Европе.
В составе «Локо» Даррал набирал 11,8 очка и 7,1 подбора в среднем за игру.
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