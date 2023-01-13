Даррал Уиллис отказался от предложений «Пармы» и «Самары». Американец продолжит карьеру в Южной Корее

Теги переходы Локомотив-Кубань чемпионат Южной Кореи Единая лига ВТБ Самара Парма-Пари Даррал Уиллис Баскетбол

Форвард Даррал Уиллис (26 лет, 206 см) продолжит карьеру в Южной Корее, где заключит соглашение с одним из ведущих местных клубов.

Экс-игрок «НН» и «Локо» отказался от российских вариантов, контракт американцу предлагали «Парма» и «Самара».

Форвард покинул «Локомотив-Кубань» в конце декабря, клуб воспользовался опцией выхода из контракта.

После выхода на рынок свободных агентов приоритетом Уиллиса было перебраться в Азию, где игрокам его уровня сейчас можно заработать больше, чем в Европе.

В составе «Локо» Даррал набирал 11,8 очка и 7,1 подбора в среднем за игру.

«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много

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