«В прошлый раз было хуже». Дэмиан Лиллард не доиграл матч из-за травмы икроножной мышцы
Лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард не доиграл матч против «Юты» (113:118) из-за напряжения икроножной мышцы.
Игрок ушел в раздевалку во время третьей четверти и не вернулся в игру. По словам клуба, Лиллард усугубил травму, из-за которой он уже пропустил пять матчей в нынешнем сезоне.
«В прошлый раз было хуже. Когда я в первый раз получил растяжение, я сразу это понял. Решил выйти из игры, потому что на этот раз мы надеемся опередить события и не довести до более тяжелого состояния», – сказал после матча Лиллард.
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