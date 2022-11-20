Дэмиан Лиллард избежал серьезной травмы

Лидер не доиграл матч против «Юты» (113:118) из-за травмы правой икроножной мышцы.

По информации инсайдера НБА Криса Хэйнса, МРТ-обследование выявило у игрока небольшое растяжение, которое ненадолго выведет его из игры.

В нынешнем сезоне Лиллард уже пропускал пять матчей из-за травмы икроножной мышцы. Отмечается, что в этот раз была повреждена другая область.

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