Джамал Мюррэй оформил первый трипл-дабл в карьере

Теги Денвер Индиана НБА Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй оформил первый трипл-дабл в карьере в матче с «Индианой» (134:111).

На счету Мюррэя 17 очков, 10 подборов и 14 передач за 29 минут.

«Наггетс» одержали девятую победу подряд, несмотря на отсутствие лидера сезона НБА по трипл-даблам Николы Йокича, у которого небольшое повреждение.

«Он многое забирает от моей статистики, от моих потенциальных трипл-даблов. Здорово, что я все-таки сделал это», – пошутил Мюррэй после игры.

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7 комментариев

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Лиллард унижатель!
Йокич поднатаскал
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rembrandao
Ответ Tim Timson
Почему он после травмы почти не бросает? Очень неровная игра
В последнее время уже увереннее себя стал чувствовать. В январе у него 20,4 очка при 48% трехочковых. Надеюсь, к ПО подойдет готовым на 100%, это его время.
+12
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Tim Timson
Почему он после травмы почти не бросает? Очень неровная игра
+2
-1
+1
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Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
Ответ За Валенсию с 1999
Наггетс в этом сезоне должны взять чемпионские перстни
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Аккайын Жасов
Только первый, потому что Йокич
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Osik92
И в каком это матче случилось за карьеру
0
-3
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За Валенсию с 1999
Наггетс в этом сезоне должны взять чемпионские перстни
+9
-8
+1
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