Разыгрывающий « » оформил первый трипл-дабл в карьере в матче с «Индианой» (134:111).

На счету Мюррэя 17 очков, 10 подборов и 14 передач за 29 минут.

«Наггетс» одержали девятую победу подряд, несмотря на отсутствие лидера сезона НБА по трипл-даблам , у которого небольшое повреждение.

«Он многое забирает от моей статистики, от моих потенциальных трипл-даблов. Здорово, что я все-таки сделал это», – пошутил Мюррэй после игры.

Логотип «Буллс» – единственный в НБА, не менявшийся с момента основания клуба. За него автор получил лишь халявные билеты

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