Расположившийся в первых рядах болельщик из Филадельфии подразнил звезду « » во время матча в среду.

Мужчина начал демонстрировать обидный жест и что-то сказал Ирвингу, когда тот готовился ввести мяч в игру из-за боковой линии. Кайри повернулся и что-то ответил поклоннику «Сиксерс».

«76-е» победили со счетом 137:133, на счету Ирвинга 30 очков и 10 передач.

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Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн