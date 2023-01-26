Болельщик в Филадельфии подразнил Кайри Ирвинга во время матча

Теги Бруклин Филадельфия НБА видео болельщики Кайри Ирвинг Баскетбол

Расположившийся в первых рядах болельщик из Филадельфии подразнил звезду «Бруклина» Кайри Ирвинга во время матча в среду.

Мужчина начал демонстрировать обидный жест и что-то сказал Ирвингу, когда тот готовился ввести мяч в игру из-за боковой линии. Кайри повернулся и что-то ответил поклоннику «Сиксерс».

«76-е» победили со счетом 137:133, на счету Ирвинга 30 очков и 10 передач.

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2 комментария

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Вадим flanec
Так это Дэвид Хеффернан, один из "Придурков из Хаззарда"))
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Vagant
Фила выиграла 19-й матч из 23 последних.
На этом отрезке она показывает 121.2 ORTG. Это лучший отрезок из 23 игр по этому показателю с 1984 года.
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-1
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