Болельщик в Филадельфии подразнил Кайри Ирвинга во время матча
Расположившийся в первых рядах болельщик из Филадельфии подразнил звезду «Бруклина» Кайри Ирвинга во время матча в среду.
Мужчина начал демонстрировать обидный жест и что-то сказал Ирвингу, когда тот готовился ввести мяч в игру из-за боковой линии. Кайри повернулся и что-то ответил поклоннику «Сиксерс».
«76-е» победили со счетом 137:133, на счету Ирвинга 30 очков и 10 передач.
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На этом отрезке она показывает 121.2 ORTG. Это лучший отрезок из 23 игр по этому показателю с 1984 года.