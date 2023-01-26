« » в среду победила на домашней арене «Бруклин», справившись с соперником в концовке.

За 23,9 секунды до сирены удалось важное попадание при счете 133:131. «Нетс» ответили лэй-апом , но в оставшееся время им пришлось прибегнуть к тактическим фолам, что не помогло настичь хозяев площадки.

Победа со счетом 137:133 стала для «Сиксерс» шестой подряд, команда с результатом 31-16 идет 2-й в Восточной конференции. « » (29-18) занимает 4-ю строчку.

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