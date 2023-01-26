Джеймс Харден стал автором ключевого попадания в концовке матча с «Бруклином»

Теги Бруклин Филадельфия НБА видео Джеймс Харден Кайри Ирвинг Юта Ватанабе Баскетбол

«Филадельфия» в среду победила на домашней арене «Бруклин», справившись с соперником в концовке.

За 23,9 секунды до сирены Джеймсу Хардену удалось важное попадание при счете 133:131. «Нетс» ответили лэй-апом Юты Ватанабе, но в оставшееся время им пришлось прибегнуть к тактическим фолам, что не помогло настичь хозяев площадки.

Победа со счетом 137:133 стала для «Сиксерс» шестой подряд, команда с результатом 31-16 идет 2-й в Восточной конференции. «Бруклин» (29-18) занимает 4-ю строчку.

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2 комментария

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skyhitbI4
Ключевыми стали 36 штрафных бросков Филадельфии, а не потуги Бородача
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марсель Объелся
Удивительно, что это был единственный его двухочкоый в матче. Сегодня в Хардена вселился Давис Бёртанс
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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