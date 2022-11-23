Защитник «Нетс» Бен Симмонс поделился впечатлениями от выездного матча против бывшей команды «Сиксерс» (106:115).

Симмонс, как и ожидалось, был недружелюбно встречен болельщиками «Филадельфии», за которую он отказался играть в прошлом сезоне.

«У меня все хорошо. Я счастлив. Занимаюсь любимым делом. Приехать сюда и получить этот опыт было незабываемо.

Думаю, что в этом смысле ничего не изменится, меня всегда будет здесь вот так встречать. Не представляю, что это может закончиться», – заявил Симмонс.

На счету австралийца 11 очков, 7 подборов и 11 передач при 4 из 7 с игры и 3 из 6 с линии.

В одном из эпизодов Бен добавил мяч в кольцо после собственного промаха и жест призвал зрителей к тишине.

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