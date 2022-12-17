Кайри Ирвинг и Дэньюэл Хауз – в Топ-10 моментов матчей НБА 16 декабря

Теги Бруклин Филадельфия НБА видео Кайри Ирвинг Дэньюэл Хауз Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 16 декабря.

Топ-10 возглавили Кайри ИрвингБруклин») и Дэньюэл ХаузФиладельфия»).

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2 комментария

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RayRay
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4 момента из матча Бостон- Орландо )) Кайри рукой сделал , как Джордан , в своё время (?)
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Вадим flanec
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Кайри хорош, нет слов, но и данк Дончича впечатляет.
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