Кайри Ирвинг и Дэньюэл Хауз – в Топ-10 моментов матчей НБА 16 декабря
НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 16 декабря.
Топ-10 возглавили Кайри Ирвинг («Бруклин») и Дэньюэл Хауз («Филадельфия»).
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