Бигмен «Нетс» на последних секундах матча с «Санз» (112:117) пытался создать возможность для спасительного броска.

При счете 112:115 за 6,6 секунды до финальной сирены Клэкстон намеренно смазал штрафной, рассчитывая, что подбор останется за « ». Ник при этом не попал в дужку, а только в щит, в результате мяч достался « ».

«Скажите Нику Клэкстону, чтобы он не промахивался специально, скажите, пусть совершает обычный бросок. Все равно же промахнется», – произнес комментатор перед броском.

Клэкстон в нынешнем сезоне реализует 46,8% штрафных.

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