Ник Клэкстон в концовке игры с «Санз» специально смазал штрафной, но не попал в дужку
Бигмен «Нетс» Ник Клэкстон на последних секундах матча с «Санз» (112:117) пытался создать возможность для спасительного броска.
При счете 112:115 за 6,6 секунды до финальной сирены Клэкстон намеренно смазал штрафной, рассчитывая, что подбор останется за «Бруклином». Ник при этом не попал в дужку, а только в щит, в результате мяч достался «Финиксу».
«Скажите Нику Клэкстону, чтобы он не промахивался специально, скажите, пусть совершает обычный бросок. Все равно же промахнется», – произнес комментатор Реджи Миллер перед броском.
Клэкстон в нынешнем сезоне реализует 46,8% штрафных.
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