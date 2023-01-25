Шакил О′Нил проиграл спор Кэндис Паркер и приклеил волосы на лоб
Бывшая звезда НБА, ныне телеведущий TNT Шакил О′Нил во время матча «Филадельфия» – «Клипперс» 17 января поспорил со своей коллегой Кэндис Паркер, что Джоэл Эмбиид наберет 50 очков.
«Если он не наберет 50 очков, у меня вырастут волосы», – произнес Шак в перерыве матча, когда на счету Эмбиида было 26 очков.
Центровой «Сиксерс» завершил встречу с 41 очком.
Шак сдержал обещание и пришел на сегодняшний эфир с приклеенным на лоб пучком волос.
Во время эфира волосы отклеились и упали на пол, но Джамал Кроуфорд заметил пропажу.
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