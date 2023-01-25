Шакил О′Нил проиграл спор Кэндис Паркер и приклеил волосы на лоб

Бывшая звезда , ныне телеведущий TNT Шакил О′Нил во время матча « » – «Клипперс» 17 января поспорил со своей коллегой , что наберет 50 очков.

«Если он не наберет 50 очков, у меня вырастут волосы», – произнес Шак в перерыве матча, когда на счету Эмбиида было 26 очков.

Центровой «Сиксерс» завершил встречу с 41 очком.

Шак сдержал обещание и пришел на сегодняшний эфир с приклеенным на лоб пучком волос.

Во время эфира волосы отклеились и упали на пол, но заметил пропажу.

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