Форвард « » выразил недовольство промежуточными результатами голосования болельщиков, которые влияют на выбор участников всех звезд НБА-2023.

«Некоторых игроков даже не должно быть в этом списке. Но это голосование болельщиков. Что то, то есть. Нужно жить дальше, сейчас мое положение зависит от выбора тренеров Востока. Если они скажут, что кто-то другой играл лучше меня в этом сезоне, тогда я действительно расстроюсь.

Я лидирую в НБА по очкам из «краски» и помогаю команде побеждать. Для меня голосование фанатов – это просто голосование фанатов. Пусть будет так. Когда дело дойдет до голосования тренеров, тогда я должен получить то, чего заслуживаю», – заявил Адебайо.

Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу