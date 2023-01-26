Бэм Адебайо – о голосовании на Матч звезд: «Некоторых игроков даже не должно быть в этом списке»

Теги Майами НБА болельщики Матч всех звезд НБА Бэм Адебайо Баскетбол

Форвард «Майами» Бэм Адебайо выразил недовольство промежуточными результатами голосования болельщиков, которые влияют на выбор участников Матча всех звезд НБА-2023.

«Некоторых игроков даже не должно быть в этом списке. Но это голосование болельщиков. Что то, то есть. Нужно жить дальше, сейчас мое положение зависит от выбора тренеров Востока. Если они скажут, что кто-то другой играл лучше меня в этом сезоне, тогда я действительно расстроюсь.

Я лидирую в НБА по очкам из «краски» и помогаю команде побеждать. Для меня голосование фанатов – это просто голосование фанатов. Пусть будет так. Когда дело дойдет до голосования тренеров, тогда я должен получить то, чего заслуживаю», – заявил Адебайо.

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18 комментариев

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Gaval
Ответ Куприн
Т.е. второй звезде команды, которая не попадает в ПО, пропустившей к тому же половину матчей место на МВЗ?
в лейкерс он по сути первый, просто парень уважительный и не тянет одеяло. пропустил не пропустил, талант поколения с большим запасом и не на матче звёзд? а леброн большую часть сезона руинит, чем пользу приносит.
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Куприн
Ответ Gaval
в смысле дэвис? какой дэвис? вы, сударь, что приняли с утра? срочно сократите дозу!
Т.е. второй звезде команды, которая не попадает в ПО, пропустившей к тому же половину матчей место на МВЗ?
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Gaval
Ответ Куприн
Список и правда несуразный. 5 человек из ГСВ, Остин Ривз, Дэвис, Уэстбрук, Ламело Болл, Деррик Роуз. С каждым годом болельщики все дальше от реальности.
в смысле дэвис? какой дэвис? вы, сударь, что приняли с утра? срочно сократите дозу!
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...Quo Vadis...
Ответ Куприн
Список и правда несуразный. 5 человек из ГСВ, Остин Ривз, Дэвис, Уэстбрук, Ламело Болл, Деррик Роуз. С каждым годом болельщики все дальше от реальности.
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Korban Cobain
Ответ Toainika
Справедливости ради, эти игроки привлекают болельщиков, вот люди за них и голосуют. Будь то бывшие МВП, частички династии или просто мемные персонажи.
за Роуза голосуют до сих пор... даже если не смотрят давно игры))
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Korban Cobain
это он про Ривза?)
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Evgeniy 72
Ответ Сади Самедов
Это не вина Бэма, но нынешний Майами до такой степени душный и скучный, поэтому и не привлекает внимание зрителей
Насчёт скучности Майами соглашусь, но столько ролевиков от Лейкерс и ГСВ в списке в провальном пока для обеих франшиз сезоне. Наверное фанатам этих клубов было бы пофиг, даже если бы Майами феерили, и итоги голосования были бы такими же. Если бы Литва не поднажала, то Сабонис пролетел бы мимо списка, а уж его и Сакраменто в этом сезоне скучными не назовешь.
+6
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Оскар Муравьев
Раньше во выбирали постоянно даже когда не играл он
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Toainika
Справедливости ради, эти игроки привлекают болельщиков, вот люди за них и голосуют. Будь то бывшие МВП, частички династии или просто мемные персонажи.
+3
-2
+1
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Сергей Пузанков
Ответ Куприн
Список и правда несуразный. 5 человек из ГСВ, Остин Ривз, Дэвис, Уэстбрук, Ламело Болл, Деррик Роуз. С каждым годом болельщики все дальше от реальности.
Никто из названных вами не конкурирует с Бэмом за место на мвз
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Сади Самедов
Это не вина Бэма, но нынешний Майами до такой степени душный и скучный, поэтому и не привлекает внимание зрителей
+11
-1
+10
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Vagant
Ответ Куприн
Список и правда несуразный. 5 человек из ГСВ, Остин Ривз, Дэвис, Уэстбрук, Ламело Болл, Деррик Роуз. С каждым годом болельщики все дальше от реальности.
Адекватность и "боление" - практически противоположные состояния.
+17
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+17
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Vagant
Поправьте меня. Голосование болел (50%) + игроков (25%) + журналистов (25%) определяет "стартовую" пятерку от конференции на МВЗ.
7 запасных определяют тренера.
Что удивительного в том, что игрок Майами не попадает в "старт"? Их болелы часто не могут стадион заполнить.
+16
0
+16
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Вадим Дзахоев
Ответ Куприн
Список и правда несуразный. 5 человек из ГСВ, Остин Ривз, Дэвис, Уэстбрук, Ламело Болл, Деррик Роуз. С каждым годом болельщики все дальше от реальности.
Ну, стоит отметить, Дэвис до травмы показывал игру уровня МВП. А насчет остальных согласен
+16
-5
+11
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Куприн
Список и правда несуразный. 5 человек из ГСВ, Остин Ривз, Дэвис, Уэстбрук, Ламело Болл, Деррик Роуз. С каждым годом болельщики все дальше от реальности.
+25
-2
+23
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Fooler
Ответ За Валенсию с 1999
У этой бездарности ещё и чсв зашкаливает
Все по факту сказал. Явно больше заслуживает чем всякие Луни
+11
0
+11
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Flash27
Ответ За Валенсию с 1999
У этой бездарности ещё и чсв зашкаливает
Эээ, как бы Бэм имеет право. Там в голосовании его опережает ладно уж, Кузма, но Клэкстон...
+11
0
+11
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За Валенсию с 1999
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+5
-14
-9
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