Бэм Адебайо: «Считаю себя лучшим оборонительным игроком НБА»

Форвард « » высоко оценил свои оборонительные умения.

«Я был лучшим оборонительным игроком последние два года. Никаких оправданий. СМИ не нравятся парни, которые не были задрафтованы. Они видят только тех, кто был выбран под первыми номерами. По телевизору показывают только их.

Почти все игроки нашей команды не задрафтованы. Это отличная история, о которой можно рассказать, но никто не хочет ее замечать. Это дискредитирует наши достижения, хотя мы вышли в финал Восточной конференции.

Я все равно считаю себя лучшим оборонительным игроком НБА. Я могу защищаться на любой из пяти позиций, опекать на площадке кого угодно. В прошлые сезоны я играл именно так. Я попал туда, где нахожусь сейчас, благодаря защите. Этого у меня не отнять. Я всегда буду стремиться в пятерку лучших игроков на обеих сторонах площадки», – заявил Адебайо.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand