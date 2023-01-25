Бисмак Бийомбо: «Джордан на тренировках уничтожал игроков «Хорнетс» один на один»

Теги Майкл Джордан Шарлотт Финикс НБА Бисмак Бийомбо Баскетбол

Центровой «Финикса» Бисмак Бийомбо рассказал, как владелец «Шарлотт» Майкл Джордан приходил на тренировки и «уничтожал» игроков своего клуба один на один.

«Майк есть Майк. Я видел, как он играл один на один с игроками «Хорнетс» после матчей и выбивал их одного за другим. Это было, наверное, семь или восемь лет назад.

Он приходил на тренировку и просто играл один на один с игроками и уничтожал их, 100 процентов. Я не знал, что он может так двигаться.

Во время ковида кто-то бросил ему вызов. У нас был телефонная конференция, и он сказал: «Дайте мне пару месяцев, мне нужно набрать форму. Мне не нужно бегать и все такое, но всего пара месяцев, и я буду готов сыграть один на один».

Я бы никому не советовал этого делать», – сказал Биймбо, смеясь.

Биймбо провел за «Шарлотт» семь сезонов (2011–2015, 2018–2021).

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10 комментариев

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Rodbert
"выбивал их одного за другим". Только из за уважения к легенде с ним возились и играли в поддавки. Плюс там не было менталити игроков типа Кобе. Интересно, а кто же набрал таких игроков в свою команду?
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Дмитрий Титов
Ну теперь понятно, зачем он купил себе Хорнетс
+1
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Vadia
Ответ Артем Андреев
Если бы Райли решил вспомнить молодость, то он бы уничтожил всех игроков Хит.
А потом бы и баскетбол сыграли.
+10
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+10
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Splin
Ответ Райли Карри
Это он еще Кадырова в футболе не видел и Путина в хоккее.
И Лукашенко🤣
+3
-1
+2
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Райли Карри
Это он еще Кадырова в футболе не видел и Путина в хоккее.
+11
-2
+9
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pachem xenon
и хде видео с майком? )
0
0
0
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Артем Андреев
Если бы Райли решил вспомнить молодость, то он бы уничтожил всех игроков Хит.
+5
0
+5
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Свежий
Интересно, что случится с психикой Бена Симмонса, если он сыграет с ЭмДжеем один на один?
+4
-2
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Lost
Майк есть Майк. Я видел, как он играл один против пяти игроков «Хорнетс» после матчей и выбивал их одного за другим. Это было, наверное, семь или восемь лет назад. А потом я проснулся
+1
-6
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Артур Хайбрахманов
«Майк есть Майк. Я видел, как он играл один на один с игроками «Хорнетс» после матчей и выбивал их одного за другим. Это было, наверное, семь или восемь лет назад.

Майк на опыте. Как в том анекдоте, подождём пока они устанут, а потом дадим им **зды
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