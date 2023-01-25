Бисмак Бийомбо: «Джордан на тренировках уничтожал игроков «Хорнетс» один на один»

Центровой « » рассказал, как владелец « » приходил на тренировки и «уничтожал» игроков своего клуба один на один.

«Майк есть Майк. Я видел, как он играл один на один с игроками «Хорнетс» после матчей и выбивал их одного за другим. Это было, наверное, семь или восемь лет назад.

Он приходил на тренировку и просто играл один на один с игроками и уничтожал их, 100 процентов. Я не знал, что он может так двигаться.

Во время ковида кто-то бросил ему вызов. У нас был телефонная конференция, и он сказал: «Дайте мне пару месяцев, мне нужно набрать форму. Мне не нужно бегать и все такое, но всего пара месяцев, и я буду готов сыграть один на один».

Я бы никому не советовал этого делать», – сказал Биймбо, смеясь.

Биймбо провел за «Шарлотт» семь сезонов (2011–2015, 2018–2021).

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