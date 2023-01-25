«Он хотел впечатлить местных знаменитостей». Стэн Ван Ганди в прямом эфире поиздевался над флопом Патрика Беверли
Известный тренер НБА, ныне телекомментатор и эксперт Стэн Ван Ганди в шутку поиздевался над разыгрывающим «Лейкерс» Патриком Беверли.
Комментируя матч «Лейкерс» против «Клипперс» (115:133), Ван Ганди обратил внимание на флоп Беверли, который попытался изобразить удар по голове от Терренса Мэнна.
«Патрик Беверли упал так, будто получил удар по голове. Ничего подобного не происходило. Это была хорошая актерская игра. Возможно, он хотел впечатлить местных знаменитостей. Гарантирую, на матче присутствуют несколько директоров по кастингу и продюсеров. Очевидно, Беверли сыграл на публику», – произнес Ван Ганди в прямом эфире.
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