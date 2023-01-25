«Он хотел впечатлить местных знаменитостей». Стэн Ван Ганди в прямом эфире поиздевался над флопом Патрика Беверли

Известный тренер , ныне телекомментатор и эксперт в шутку поиздевался над разыгрывающим «Лейкерс» .

Комментируя матч « » против « » (115:133), Ван Ганди обратил внимание на флоп Беверли, который попытался изобразить удар по голове от Терренса Мэнна.

«Патрик Беверли упал так, будто получил удар по голове. Ничего подобного не происходило. Это была хорошая актерская игра. Возможно, он хотел впечатлить местных знаменитостей. Гарантирую, на матче присутствуют несколько директоров по кастингу и продюсеров. Очевидно, Беверли сыграл на публику», – произнес Ван Ганди в прямом эфире.

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