Дуэйн Кейси: «Киллиан Хэйс может стать лидером сборной Франции»

Главный тренер «Детройта» высоко оценил перспективы разыгрывающего его команды Киллиана Хэйса.

«Хочу помочь Киллиану Хэйсу попасть на Олимпийские игры. Он может стать лидером сборной Франции. У него достаточно таланта для этого. Киллиан пришел в НБА очень молодым, и за последние три года он добился большого прогресса.

Чувствую, что он может стать одним из лучших разыгрывающих в НБА. При этом у него большой потенциал, который он продолжит реализовывать. Мы гордимся тем, что он оказался в «Детройте», и помогаем ему развиваться», – заявил Кейси.

Французский баскетболист набрал 4 очка, 8 передач и 2 перехвата в матче против « » в . Он реализовал только 2 из 13 бросков с игры (0-6 из-за дуги).

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