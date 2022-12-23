Майкл Ролл – об исключении Томаса Эртеля из сборной: «Федерация баскетбола не должна вмешиваться в чью-то личную жизнь»

Экс-игрок тель-авивского « » и « » прокомментировал ситуацию с , который был исключен из сборной Франции после перехода в «Зенит».

«Не думаю, что федерация баскетбола должна вот так вмешиваться в чью-то личную жизнь. Если кто-то собирается играть в какой-либо стране, это не должно вызывать такой политический шум. Не думаю, что нужно было так поступать. Франция приняла такое решение, и это их дело», – заявил Ролл.

Перед Евробаскетом-2022 французская федерация обязала всех игроков сборной подписать документ о том, что они не будут играть в России и Беларуси, пока продолжается конфликт в Украине. Эртель подписал бумагу и сыграл на чемпионате Европы, но после окончания турнира заключил контракт с «Зенитом».

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