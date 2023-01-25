Томас Эртель: «Комментатор так обрадовался, что прокричал: «Подари мне свои шорты»

Разыгрывающий « » рассказал забавный случай на чемпионате мира 2014 года.

«На чемпионате мира-2014 у нас была очень молодая команда – сборной Франции не хватало таких парней как Тони Паркер и Нандо де Коло. Был сложный четвертьфинальный матч с Испанией, и в концовке наступил тот самый ответственный момент: мне дали пас, и я попал из-за дуги.

Мы выиграли, а комментатор так обрадовался, что прокричал фразу, которая потом стала крылатой и даже вышла за рамки баскетбола – «Подари мне свои шорты».

Точно не могу сказать, что это значит, просто комментатор так выразил свою радость. А спустя два года он открыл собственный отель на юге Франции. Мои шорты и майка висят на входе, в рамке. Да, я услышал комментатора», – рассказал француз.

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