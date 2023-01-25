«Гризлис» не хотят обменивать Дэнни Грина

« » не собирается обменивать опытного свингмена (35 лет, 198 см), сообщает инсайдер Зак Лоу.

Клуб рассчитывает на то, что Грин вернется в строй и поможет команде в концовке сезона.

В мае ветеран получил разрыв крестообразной связки левого колена, выступая за «Филадельфию» в плей-офф. Летом «Сиксерс» обменяли игрока вместе с пиком первого раунда в «Гризлис» на Де’Энтони Мелтона.

В декабре Грин заявил, что рассчитывает вернуться на площадку до перерыва на Матч всех звезд НБА в середине февраля.

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