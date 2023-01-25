«Гризлис» не хотят обменивать Дэнни Грина

Теги возможные переходы Мемфис НБА Дэнни Грин Баскетбол

«Мемфис» не собирается обменивать опытного свингмена Дэнни Грина (35 лет, 198 см), сообщает инсайдер Зак Лоу.

Клуб рассчитывает на то, что Грин вернется в строй и поможет команде в концовке сезона.

В мае ветеран получил разрыв крестообразной связки левого колена, выступая за «Филадельфию» в плей-офф. Летом «Сиксерс» обменяли игрока вместе с пиком первого раунда в «Гризлис» на Де’Энтони Мелтона.

В декабре Грин заявил, что рассчитывает вернуться на площадку до перерыва на Матч всех звезд НБА в середине февраля.

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2 комментария

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Одна_Тарелка
Ответ The_Enot
Может еще и получиться, да и на что они его обменяют.
На контракт сроком больше одного года, который давит чужую платежку. Есть шанс даже доплату получить, в случае условного Бертанса
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
The_Enot
Может еще и получиться, да и на что они его обменяют.
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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