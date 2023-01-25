Стивен Адамс пропустит 3-5 недель из-за растяжения задней крестообразной связки

« » объявил, что у центрового команды растяжение задней крестообразной связки правого колена. Ожидается, что игрок пропустит от 3 до 5 недель.

Адамс травмировался в воскресенье в матче против «Финикса» (110:112), бросившись за уходящим мячом на последних секундах встречи. На следующий день центровой пропустил матч против «Сакраменто» (100:133).

«Гризлис» проиграли три матча подряд после серии из 11 побед и занимают 2-е место в Западной конференции, уступая «Денверу».

Адамс в нынешнем сезоне набирает 8,6 очка, 11,5 подбора и 1,1 блок-шота в среднем за матч.

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