«Никс» хотят сохранить Иммануэла Куикли

Разыгрывающий « » вряд ли покинет команду перед дедлайном, пишет обозреватель The Athletic Фред Катц.

Несмотря на интерес со стороны нескольких клубов НБА, «Никс» хотят сохранить 23-летнего баскетболиста, который выдал удачный отрезок.

Куикли стал одним из ключевых игроков «Нью-Йорка» в последние два месяца. «Никс» выиграли 15 из 25 последних матчей и поднялись на 7-е место в Восточной конференции.

В нынешнем сезоне Куикли набирает 12,5 очка, 4 подбора и 3,1 передачи в среднем за игру.

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