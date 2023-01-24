«Никс» хотят сохранить Иммануэла Куикли

Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА Иммануэл Куикли Баскетбол

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Иммануэл Куикли вряд ли покинет команду перед дедлайном, пишет обозреватель The Athletic Фред Катц.

Несмотря на интерес со стороны нескольких клубов НБА, «Никс» хотят сохранить 23-летнего баскетболиста, который выдал удачный отрезок.

Куикли стал одним из ключевых игроков «Нью-Йорка» в последние два месяца. «Никс» выиграли 15 из 25 последних матчей и поднялись на 7-е место в Восточной конференции.

В нынешнем сезоне Куикли набирает 12,5 очка, 4 подбора и 3,1 передачи в среднем за игру.

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1 комментарий

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Fluggaenk Dechioebolsen
Помнится, месяц назад они ему набивали цену, выпуская в старте, а теперь хотят сохранить, снова усадив на банку?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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