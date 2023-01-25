Джон Уолл: «Играть в НБА и NCAA стало очень просто»

Теги Клипперс НБА Джон Уолл Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Джон Уолл высказался о разнице между нынешней НБА и той, которая была, когда он пришел в лигу.

«Поймите меня правильно, эти молодые засранцы – славные, я не преуменьшаю их достоинства, но играть в НБА и NCAA стало очень просто.

Все размениваются, с 1-й позиции по 5-ю. Переключаешься на самого удобного для себя соперника и идешь в обыгрыш. В наше время приходилось обыгрывать настоящие системы», – сказал Уолл.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?

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20 комментариев

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Rodbert
Это из за того, что судьи защиту зажимают. А все потому что сезонка должна быть результативная и зрелищная. А вот в ПО начинается настоящая игра.
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Light Yagami
Ответ Андрей 13
Сейчас незаменимых нет, но есть примерно 15 топ звезд, которые определяют в игре. Все остальные легко заменимы в этих условиях. Только вот я не пониманию зачем владельцы раздают такие огромные контракты не пойми кому, платят среднему игроку как суперзвезде. Если можно взять почти любого молодого пацана, играть на него и он покажет примерно те же цифры за куда более меньшие деньги. Или до них не дошло, или им деньги некуда девать. А скорее и то, и другое.
Зачем...очевидно же, затем, что эти деньги пилятся. Или Вы думаете, что тот же Харрис спокойно рубит свои 30 миллионов (или сколько там у него) и не откатывает генменеджеру?
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Иван Андриенко
Ответ Nikadimus
Ну чувак, ему сколько лет-то? И в историю травм загляни. А то, что скорить стало проще – это факт
И сколько же ему лет??? 32??? Ну вообще, старикан. Беверли 34, у Леброна 20й сезон. Даже Уэстбрук на скамейке ожил, если не считать отдельные провалы типа сегодняшней игры. А Уолл где?
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Maturmalai
Ответ Андрей 13
Сейчас незаменимых нет, но есть примерно 15 топ звезд, которые определяют в игре. Все остальные легко заменимы в этих условиях. Только вот я не пониманию зачем владельцы раздают такие огромные контракты не пойми кому, платят среднему игроку как суперзвезде. Если можно взять почти любого молодого пацана, играть на него и он покажет примерно те же цифры за куда более меньшие деньги. Или до них не дошло, или им деньги некуда девать. А скорее и то, и другое.
По той же причине, что люди платят за бутылку воды в аэропорту в четыре раза дороже, чем в супермаркете. Плюс игроки помоложе получают надбавку за потенциал, который часто не реализовывается.
Если бы контракты в лиге можно было преждевременно разрывать, то середняки бы получали сильно меньше.
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Дмитрий Сологубов
Ответ Андрей 13
Сейчас незаменимых нет, но есть примерно 15 топ звезд, которые определяют в игре. Все остальные легко заменимы в этих условиях. Только вот я не пониманию зачем владельцы раздают такие огромные контракты не пойми кому, платят среднему игроку как суперзвезде. Если можно взять почти любого молодого пацана, играть на него и он покажет примерно те же цифры за куда более меньшие деньги. Или до них не дошло, или им деньги некуда девать. А скорее и то, и другое.
Не согласен.
Во-первых, каждый год и берут новых игроков в НБА, только вот далеко не все приживаются.Выходит не так-то и просто заменить того же условного ролевика.Потому что этот ролевик он именно этой звезде в этой команде подходит.И хоть он и ролевик, но не игрушка, а со своим набором характеристик, как профессиональных, так и личностных.И уж если собрался хороший пазл из звёзд и ролевиков, то не случайно.
Во-вторых, все(вообще все)люди разные и думать, что кого-то можно на кого-то просто взять и заменить(не только в баскетболе, а везде) это упрощение.
В-третьих, уж не думаю, что в структурах клубов НБА сидят дебилы, которые не хотят(не умеют) считать деньги.Там каждый цент посчитан.И если такая махина работает именно так, как работает(причём успешно), то значит не случайно.
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Сергей Пузанков
Ответ Nikadimus
Ну чувак, ему сколько лет-то? И в историю травм загляни. А то, что скорить стало проще – это факт
Ему 32...
+6
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+6
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GuillermoCoria
...»но я даже так не могу» - добавил Уолл.
+2
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+2
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BT
Ответ Андрей 13
Сейчас незаменимых нет, но есть примерно 15 топ звезд, которые определяют в игре. Все остальные легко заменимы в этих условиях. Только вот я не пониманию зачем владельцы раздают такие огромные контракты не пойми кому, платят среднему игроку как суперзвезде. Если можно взять почти любого молодого пацана, играть на него и он покажет примерно те же цифры за куда более меньшие деньги. Или до них не дошло, или им деньги некуда девать. А скорее и то, и другое.
Я не думаю, что прямо так легко заменить всех остальных. Насколько помню, такой тезис выдвигал Артем Панченко на примере Хьюстона, в известной мере, конечно, тезис был на то время обоснованным.
Но сейчас есть навыки, которые должны быть. Есть 3очковый бросок - значит, игрок будет с контрактом. Ну и токсичные по разным причинам (характер, политика и т.д.) игроки выдавливаются.
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Виктор Никитин
Уоллу ещё чуть за 30, а он уже превратился в старикана который рассказывает про "наше время"

клоун.. смешно было ещё когда он про игроков Рокетс что-то рассказывал типа что они вылетели бы из лиги если бы играли в другой команде, хотя Уолл намного более достоин того чтобы вылететь из лиги, хотя он и играет за другую команду..
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Nikadimus
Ответ Иван Андриенко
Настолько просто, что сам Уолл уже даже со скамейки в Клипперс ничего толком не показывает
Ну чувак, ему сколько лет-то? И в историю травм загляни. А то, что скорить стало проще – это факт
+4
-5
-1
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Андрей 13
Ответ BT
С другой стороны, вылететь из лиги тоже стало намного проще, а вот вернуться в нее куда сложнее.
Сейчас незаменимых нет, но есть примерно 15 топ звезд, которые определяют в игре. Все остальные легко заменимы в этих условиях. Только вот я не пониманию зачем владельцы раздают такие огромные контракты не пойми кому, платят среднему игроку как суперзвезде. Если можно взять почти любого молодого пацана, играть на него и он покажет примерно те же цифры за куда более меньшие деньги. Или до них не дошло, или им деньги некуда девать. А скорее и то, и другое.
0
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0
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Андрей 13
Ответ Bek_cp3
Жон, а че ж ты не разрываешь-то тогда, раз все так просто?:)
Видимо он не в лучшей форме, и у него в команде есть кому это делать.
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Паскаль Шимбонда
Настолько просто, что я сейчас сам почти не выхожу играть, добавил Уолл. Ребята и без меня справляются 😁
+1
-1
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BT
С другой стороны, вылететь из лиги тоже стало намного проще, а вот вернуться в нее куда сложнее.
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Lokomotiv__1992
Его же хотят обменять ? Или просто отчислить. В регулярке да много таких игр , но в основном для звёзд. Но в плей-офф будет рубка )
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Дмитрий Валерьевич
Понял... Выезжаю... Готовьте минимальный контракт
+10
-1
+9
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Иван Андриенко
Настолько просто, что сам Уолл уже даже со скамейки в Клипперс ничего толком не показывает
+23
-3
+20
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Bek_cp3
Жон, а че ж ты не разрываешь-то тогда, раз все так просто?:)
+11
-1
+10
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За Валенсию с 1999
Всё верно сказал
+2
-5
-3
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Mr.BadGuy
Уолл шарит в теме. Раньше защита была защитой. Сейчас просто имитация.
+9
-5
+4
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