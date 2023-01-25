Джон Уолл: «Играть в НБА и NCAA стало очень просто»
Разыгрывающий «Клипперс» Джон Уолл высказался о разнице между нынешней НБА и той, которая была, когда он пришел в лигу.
«Поймите меня правильно, эти молодые засранцы – славные, я не преуменьшаю их достоинства, но играть в НБА и NCAA стало очень просто.
Все размениваются, с 1-й позиции по 5-ю. Переключаешься на самого удобного для себя соперника и идешь в обыгрыш. В наше время приходилось обыгрывать настоящие системы», – сказал Уолл.
НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?
Если бы контракты в лиге можно было преждевременно разрывать, то середняки бы получали сильно меньше.
Во-первых, каждый год и берут новых игроков в НБА, только вот далеко не все приживаются.Выходит не так-то и просто заменить того же условного ролевика.Потому что этот ролевик он именно этой звезде в этой команде подходит.И хоть он и ролевик, но не игрушка, а со своим набором характеристик, как профессиональных, так и личностных.И уж если собрался хороший пазл из звёзд и ролевиков, то не случайно.
Во-вторых, все(вообще все)люди разные и думать, что кого-то можно на кого-то просто взять и заменить(не только в баскетболе, а везде) это упрощение.
В-третьих, уж не думаю, что в структурах клубов НБА сидят дебилы, которые не хотят(не умеют) считать деньги.Там каждый цент посчитан.И если такая махина работает именно так, как работает(причём успешно), то значит не случайно.
Но сейчас есть навыки, которые должны быть. Есть 3очковый бросок - значит, игрок будет с контрактом. Ну и токсичные по разным причинам (характер, политика и т.д.) игроки выдавливаются.
клоун.. смешно было ещё когда он про игроков Рокетс что-то рассказывал типа что они вылетели бы из лиги если бы играли в другой команде, хотя Уолл намного более достоин того чтобы вылететь из лиги, хотя он и играет за другую команду..