Джон Уолл: «Играть в НБА и NCAA стало очень просто»

Разыгрывающий « » высказался о разнице между нынешней НБА и той, которая была, когда он пришел в лигу.

«Поймите меня правильно, эти молодые засранцы – славные, я не преуменьшаю их достоинства, но играть в НБА и NCAA стало очень просто.

Все размениваются, с 1-й позиции по 5-ю. Переключаешься на самого удобного для себя соперника и идешь в обыгрыш. В наше время приходилось обыгрывать настоящие системы», – сказал Уолл.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?