«Клипперс» могут обменять Джона Уолла

« » хотят приобрести игрока передней линии, сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания.

По информации Чарании, калифорнийцы готовы расстаться с опытным разыгрывающим в потенциальной сделке.

Помимо Ивицы Зубаца, «Клипперс» используют на позиции центрового (23 года, 218), выступающего на условиях двустороннего соглашения.

В нынешнем сезоне Уолл набирает 11,4 очка, 5,3 передачи и 2,7 подбора в среднем за матч. Недавно 32-летний баскетболист получил травму мышц живота, из-за которой пропустит минимум две недели.

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