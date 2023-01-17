«Клипперс» могут обменять Джона Уолла

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«Клипперс» хотят приобрести игрока передней линии, сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания.

По информации Чарании, калифорнийцы готовы расстаться с опытным разыгрывающим Джоном Уоллом в потенциальной сделке.

Помимо Ивицы Зубаца, «Клипперс» используют на позиции центрового Мозеса Брауна (23 года, 218), выступающего на условиях двустороннего соглашения.

В нынешнем сезоне Уолл набирает 11,4 очка, 5,3 передачи и 2,7 подбора в среднем за матч. Недавно 32-летний баскетболист получил травму мышц живота, из-за которой пропустит минимум две недели.

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3 комментария

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Дмитрий Сологубов
Сассуоло...
На него что спрос велик?
Кситати, со скамейки Уолл не так уж плох.И проблемы парусов отнюдь не в нём. Наоборот хорошо, что Джон есть.Хоть какое-то разнообразие и свежий ветер в болоте имени Лю.
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xQcoW
уолу пора учить китайский
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NastyNay
Уолл окончательно все? Дальше по стопам Айзеи и Казинса?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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