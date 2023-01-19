Джон Уолл: «Я только перешел в «Рокетс», мы собрали пресс-конференцию, а Харден сказал: «Ну, я собираюсь в Атланту на день рождения Lil Baby»

Разыгрывающий « » рассказал о ситуации в « » после того, как его обменяли в эту команду из « ».

«Я думал, что там будет . Но к тому времени он уже хотел уйти. Я только перешел в «Рокетс», мы собрали пресс-конференцию, а он сказал: «Ну, я собираюсь в Атланту на день рождения Lil Baby. Не хочешь полететь со мной?». Что за дерьмо? Меня, черт возьми, только что обменяли сюда. Он не приезжал на сборы и так далее. Все эта ситуация была токсичной», – признался Уолл.

«Уизардс» обменяли Уолла в начале декабря 2020 года. Харден покинул клуб в середине января 2021 года.

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