Джон Уолл: «Я только перешел в «Рокетс», мы собрали пресс-конференцию, а Харден сказал: «Ну, я собираюсь в Атланту на день рождения Lil Baby»

Теги Хьюстон Клипперс Вашингтон Джеймс Харден Джон Уолл Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Джон Уолл рассказал о ситуации в «Хьюстоне» после того, как его обменяли в эту команду из «Вашингтона».

«Я думал, что там будет Джеймс Харден. Но к тому времени он уже хотел уйти. Я только перешел в «Рокетс», мы собрали пресс-конференцию, а он сказал: «Ну, я собираюсь в Атланту на день рождения Lil Baby. Не хочешь полететь со мной?». Что за дерьмо? Меня, черт возьми, только что обменяли сюда. Он не приезжал на сборы и так далее. Все эта ситуация была токсичной», – признался Уолл.

«Уизардс» обменяли Уолла в начале декабря 2020 года. Харден покинул клуб в середине января 2021 года.

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2 комментария

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Nightyork97
Конечно, в стрипуху тебя еще рано было приглашать. Вот поэтому Уолл и недовольный, Борода не рассказал ему все секреты ночной жизни.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mibX
Его на днюху Lil Baby сходу позвали, а он еще и недоволен и называет обстановку токсичной.
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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