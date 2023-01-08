Генменеджер НБА: «Новый Орлеан» является реальным претендентом на титул»
Генеральный менеджер клуба НБА оценил потенциал «Пеликанс», которые на данный момент идут 3-ми в Западной конференции с результатом 24-16.
«Новый Орлеан» является реальным претендентом на титул. Они способны проявить себя в плей-офф. Когда их главные игроки в строю, это серьезная сила.
С Макколлумом, Зайном и Ингрэмом на площадке это реальная сила», – заявил управленец.
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