Генеральный менеджер клуба НБА оценил потенциал «Пеликанс», которые на данный момент идут 3-ми в Западной конференции с результатом 24-16.

« » является реальным претендентом на титул. Они способны проявить себя в плей-офф. Когда их главные игроки в строю, это серьезная сила.

, Зайном и на площадке это реальная сила», – заявил управленец.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand

Какая баскетбольная статуя лучше? Джордан парит над всеми, Хаким присутствует незримо, а Шакил уничтожает щит