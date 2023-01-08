Генменеджер НБА: «Новый Орлеан» является реальным претендентом на титул»

Теги Новый Орлеан НБА Си Джей Макколлум Брэндон Ингрэм Зайон Уильямсон Баскетбол

Генеральный менеджер клуба НБА оценил потенциал «Пеликанс», которые на данный момент идут 3-ми в Западной конференции с результатом 24-16.

«Новый Орлеан» является реальным претендентом на титул. Они способны проявить себя в плей-офф. Когда их главные игроки в строю, это серьезная сила.

С Макколлумом, Зайном и Ингрэмом на площадке это реальная сила», – заявил управленец.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand

Какая баскетбольная статуя лучше? Джордан парит над всеми, Хаким присутствует незримо, а Шакил уничтожает щит

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5 комментариев

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Сергей Поляков
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Нет.Сейчас-нет.Подождите еще пару сезонов и,если будет в порядке Зайон,сохранят Си Джея и подпишут еще одного ,реально звездного,игрока-посмотрим на их чемпионские амбиции.А так-буду только рад,если ребята из города джаза поднимутся хотя бы до финала конфы.Команда очень достойная.
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panda_07
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Только если отключить травмы, но тогда еще парочка контендеров появится..
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Light Yagami
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Такой Запад грех не разрывать, в финал могут залететь, если всё "прокнет", как надо. Но, вот против бакс или сэлтикс уже гг, скорее всего.
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Cash_flow
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Ответ Пилипенко Дмитрий
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Не совсем уместный сарказм. Пеликанс в здоровом состоянии это очень-очень серьёзная команда. И которая дальше будет только набирать и становиться ещё сильнее. Лишь здоровье лидеров вызывает вопрос (а фактор здоровья в плей-офф зачастую ключевой)
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Пилипенко Дмитрий
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