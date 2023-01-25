«Нетс» проявляют интерес к Назу Риду
Центровой «Миннесоты» Наз Рид входит в сферу интересов «Бруклина», пишет обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор.
Ранее сообщалось, что на 23-летнего баскетболиста претендуют несколько команд, включая «Клипперс», «Денвер» и «Майами».
«Тимбервулвз» не планируют продлевать контракт с Ридом, который следующим летом станет неограниченно свободным агентом.
В нынешнем сезоне центровой набирает 10,2 очка и 4,8 подбора и 1 блок-шот в среднем за матч, проводя на площадке менее 18 минут.
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1) варианты обмена (не пик первого раунда же отдавать, максимум - пара пиков второго раунда либо кого-то из пары Томас, Шарп - типа обменять перспективного игрока, которого не можем сами развивать, на уже готового)
2) будут ли права Бёрда, чтобы летом его поверх потолка продлить? (вкладывать активы в его аренду на полгода не хочется)
3) сколько он вообще хочет получать (почему Волки его сами не хотят продлить? может какие-то неадекватные хотелки у парня или его агента?)
но вообще 2 недели до дедлайна, а Маркс особо не торопится, все эти слухи об интересе Нетс к центровым возможно просто домыслы журналистов а не реальные инсайды, все знают, что у Нетс бэкап-центра в принципе нет, так что в любые набросы про интерес к Коллинзу, Бамбе, Риду, Ибаке легко поверить