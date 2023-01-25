«Нетс» проявляют интерес к Назу Риду

Теги возможные переходы Денвер Клипперс Майами Миннесота Бруклин НБА Кевин О′Коннор Наз Рид Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Наз Рид входит в сферу интересов «Бруклина», пишет обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор.

Ранее сообщалось, что на 23-летнего баскетболиста претендуют несколько команд, включая «Клипперс», «Денвер» и «Майами».

«Тимбервулвз» не планируют продлевать контракт с Ридом, который следующим летом станет неограниченно свободным агентом.

В нынешнем сезоне центровой набирает 10,2 очка и 4,8 подбора и 1 блок-шот в среднем за матч, проводя на площадке менее 18 минут.

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4 комментария

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mephist13
Ответ Денис Храпунов
Ставка пока на текущий в сезон, плюс смотря на кого объясняют, может и продлят потом
ну вот да, три пункта
1) варианты обмена (не пик первого раунда же отдавать, максимум - пара пиков второго раунда либо кого-то из пары Томас, Шарп - типа обменять перспективного игрока, которого не можем сами развивать, на уже готового)
2) будут ли права Бёрда, чтобы летом его поверх потолка продлить? (вкладывать активы в его аренду на полгода не хочется)
3) сколько он вообще хочет получать (почему Волки его сами не хотят продлить? может какие-то неадекватные хотелки у парня или его агента?)

но вообще 2 недели до дедлайна, а Маркс особо не торопится, все эти слухи об интересе Нетс к центровым возможно просто домыслы журналистов а не реальные инсайды, все знают, что у Нетс бэкап-центра в принципе нет, так что в любые набросы про интерес к Коллинзу, Бамбе, Риду, Ибаке легко поверить
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Денис Храпунов
Ответ DE NIRO
плохо только, что у него контракт летом заканчивается
Ставка пока на текущий в сезон, плюс смотря на кого объясняют, может и продлят потом
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DE NIRO
Ответ Денис Храпунов
Вполне вариант для Нетс, высокий подвижный, вполне вписывается в концепцию командной защиты
плохо только, что у него контракт летом заканчивается
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Денис Храпунов
Вполне вариант для Нетс, высокий подвижный, вполне вписывается в концепцию командной защиты
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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