«Нетс» проявляют интерес к Назу Риду

Центровой «Миннесоты» Наз Рид входит в сферу интересов « », пишет обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор.

Ранее сообщалось, что на 23-летнего баскетболиста претендуют несколько команд, включая « », « » и « ».

«Тимбервулвз» не планируют продлевать контракт с , который следующим летом станет неограниченно свободным агентом.

В нынешнем сезоне центровой набирает 10,2 очка и 4,8 подбора и 1 блок-шот в среднем за матч, проводя на площадке менее 18 минут.

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